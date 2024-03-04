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ТАСС

В Пентагоне заявили, что Киев сам решает, как ему проводить операции

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Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украина Рустем Умеров
Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украина Рустем Умеров.
Источник изображения: AP Photo/ Michael Probst

В ведомстве всего напомнили, что Вашингтон не признал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Министерство обороны США по-прежнему утверждает, невзирая на "утечку" разговора офицеров Вооруженных сил Германии о планировании в интересах Украины операций против России, что Киев сам решает, как наносить такие удары.

Корреспондент ТАСС попросил Пентагон пояснить, как содержание упомянутой беседы офицеров Бундесвера, в котором речь шла в том числе о возможности атак на Крымский мост при помощи германских вооружений, соотносится с утверждениями стран Запада о том, что они не выбирают цели для ударов в России для ВСУ, что Киев сам принимает решения, как, когда и где проводить военные операции. В ответ в военном ведомстве США прежде всего напомнили, что Вашингтон не признал воссоединение Крыма с Россией, состоявшееся в 2014 году. "Во-первых, США <...> считают Крым частью Украины", - сказал представитель Пентагона. "Во-вторых, - заявил он, - Украина [сама] определяет, как она проводит операции".

В связи с этим корреспондент ТАСС поинтересовался, как можно делать вывод о том, что Украина сама принимает решения о проведении операций, если в ставшем достоянием гласности разговоре офицеров Бундесвера обсуждаются потенциальные цели ударов ВСУ и конкретные способы их нанесения, означает ли это, что Киев просто выбирает из списка вариантов, предоставленных Западом. "Мы не можем проверить подлинность этих якобы перехваченных звонков. Обратитесь к Бундесверу. Нам на этот счет предложить нечего", - ответили в Минобороны США. В Госдепартаменте запрос корреспондента ТАСС на эту тему проигнорировали.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку на русском языке, а затем и аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера, на которой они обсуждают возможность обращения к Великобритании для планирования атаки на Крымский мост крылатыми ракетами Taurus, а также допускают передачу Киеву сто таких ракет для атаки. По словам Симоньян, разговор состоялся в день, когда канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль пока не обладает информацией о содержании записи беседы офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вопрос об обсуждении немецкими высокопоставленными офицерами нанесения ударов по Крымскому мосту будет заслушан на ближайшем заседании нижней палаты парламента. 

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