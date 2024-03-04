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Путин хочет говорить о будущем России, а не о конфликте (The Spectator, Великобритания)

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Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию.
Источник изображения: © РИА Новости Дмитрий Астахов

The Spectator: в послании Федеральному собранию Путин говорил о будущем России

Послание Федеральному собранию дает возможность оценить приоритеты и настрой Владимира Путина, пишет The Spectator. Это была по сути предвыборная речь российского лидера и программа развития страны до 2030 года.

Марк Галеотти

Ежегодное обращение Владимира Путина к Совету Федерации (верхней палате российского парламента) редко оказывается захватывающим событием, но зато дает возможность оценить его настрой и приоритеты. В этом году президент произнес двухчасовую — во многом предвыборную — речь, в которой вообще не упомянул о предстоящем мартовском голосовании.

Вначале он повторил уже знакомые всем тезисы касаемо специальной военной операции на Украине. Что он был вынужден начать ее из-за "нацистского" режима в Киеве и враждебности "так называемого Запада с его колониальными повадками, привычкой разжигать по всему миру национальные конфликты, [который] стремится не просто сдержать наше развитие – вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить всё что угодно". И что его решение "поддержало абсолютное большинство российского народа".

Для пущей убедительности он подкрепил сказанное угрозами, бравадой и занудством по поводу новейших систем вооружения, которые сулил в прошлом, начиная с гиперзвуковой ракеты "Кинжал" (сбить которую оказалось легче, чем все думали) и заканчивая лазерным комплексом "Пересвет" (который, похоже, еще не применяется на фронте). Озвученная французским президентом Эммануэлем Макроном идея о развертывании войск НАТО на Украине дала Путину возможность выступить с аналогичным ритуальным предупреждением: "Они должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие — да знают об этом, только что сказал, — которое может поражать цели на их территории".

Однако все это заняло не более пятнадцати минут в начале речи, а затем Путин перешел к разговорам о будущем. Последовало технократическое выступление, сопровождающееся слайдами PowerPoint, о превращении России в землю обетованную.

От угроз ядерной войны ("Стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности к гарантированному применению") Путин быстро перешел к утверждениям о том, что "мы выбираем жизнь" и что Россия, будучи "оплотом традиционных ценностей, на которых строится человеческая цивилизация", призывает граждан создавать большие семьи, чему поспособствуют льготы и многомиллиардная поддержка многодетных семей в регионах.

Помимо этого, прозвучали обещания помощи малоимущим, повышения продолжительности жизни благодаря программам здравоохранения, инвестиций в инновационную экономику, новых университетских кампусов и проектов регионального развития. К 2030 году средняя продолжительность жизни должна вырасти с нынешних 73 до 78 лет, минимальная зарплата —почти вдвое, до 35 тысяч рублей, а количество молодежи в возрасте 20–24 лет — с 7,3 до 8,3 миллиона.

Но почему именно 2030 год? Здесь и кроется посыл всей речи. 15-17 марта в России пройдут президентские выборы, и победитель пробудет у власти до 2030 года. Иными словами, Путин произнес, по сути, предвыборную речь, хотя единственные упомянутые им выборы касались США.

Это часть его общей стратегии. Президент решил отказаться от рискованного варианта проведения выборов под эгидой и с упором на боевые действия, поскольку эта тема тревожит многих россиян. Сподручнее использовать тему экзистенциальной борьбы с враждебным Западом, чтобы оправдать и объяснить свои нынешние шаги, а обсуждение реальных боевых действий на Украине свести к минимуму, сосредоточившись на восхвалении "подлинных патриотов" — военнослужащих.

Вся программа до 2030 года ориентирована непосредственно на те группы избирателей, что составляют основу электоральной базы Путина: пенсионеры, ветераны, многодетные семьи и бюджетники (служащие федеральных и местных органов власти), которым были обещаны новые льготы и выплаты. Неясно, насколько это будет доступно (одновременно с развитием инфраструктуры и региональным "выравниванием"), особенно с учетом того, что 40% федерального бюджета уходит на военные цели. В любом случае, предвыборные обещания всегда и везде строятся на необеспеченных обязательствах и нереалистичных посулах.

Кроме того, оптимисты могут задаться вопросом, не является ли акцент на 2030 годе намеком на раздумья Путина об уходе в отставку, а не новом сроке. Конечно, все будет зависеть от состояния его здоровья. Следует отметить, что президенту, который хочет к 2030 году вывести среднюю продолжительность жизни на уровень 78 лет, в этом году как раз исполнится 78 лет.

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