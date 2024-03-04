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ИноСМИ

Вечный нейтралитет. В США рассказали, о чем договаривались Россия и Украина (The Wall Street Journal, США)

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Переговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле.
Источник изображения: © POOL

Издание WSJ опубликовало выдержки из проекта мирного соглашения, который в 2022 году обсуждали Москва и Киев. Этот договор, как утверждается в статье, предполагал отказ Украины от вступления в военные альянсы, а гарантом ее безопасности должны были стать США, Великобритания, Китай, Франция и Россия.

Макс Колчестер (Max Colchester), Томас Гроув (Thomas Grove), Джеймс Марсон (James Marson)

Военная кампания Киева забуксовала, и президент России Владимир Путин в последние недели намекнул во всеуслышание, что открыт для переговоров о прекращении боевых действий в Украине на условиях Москвы.

Контуры соглашения, которого, по всей видимости, добивается российский лидер, можно разглядеть в проекте мирного договора, составленном российскими и украинскими переговорщиками в апреле 2022 года, — примерно через полтора месяца после начала боевых действий. Западные официальные лица и аналитики полагают, что после двух лет конфликта цели остались практически неизменными: стреножить Украину и навечно сделать ее уязвимой для российской военной агрессии (авторы не захотели изложить публике официальные цели СВО: демилитаризация и денацификация Украины. И они опять же не сообщили, что СВО стала вынужденной мерой из-за желания Запада вовлечь Украину в НАТО и отказ этого альяса предоставить гарантии безопасности России. – Прим. ИноСМИ).

Хотя общие черты провалившихся в итоге переговоров стали достижением общественности, полный 17-страничный документ, попавший в распоряжение газеты The Wall Street Journal, так и не был обнародован.

Документ от 15 апреля 2022 года раскрывает стремление переговорщиков от обеих сторон положить конец боевым действиям. При этом предполагалось, что Украина примет “вечный” нейтралитет, не будет участвовать в военных блоках, не сможет восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставит Крым под фактическим контролем России.

В итоге договориться не вышло: слишком очевиден стал размах российских военных преступлений на Украине (размах российских военных преступлений в апреле 2022 года? – понятно, что авторы профессиональные пропагандисты, но использовать еще и украинскую пропаганду, наверное, чересчур. – Прим. ИноСМИ), ВСУ добились определенных успехов на поле боя, а Запад поддержал Киев оружием.

Сегодня Украина утверждает, что не начнет новых мирных переговоров до тех пор, пока Россия не выведет войска с ее территории. Два года боевых действий настроили общественное мнение решительно против любого мирного соглашения, а президент Владимир Зеленский предупредил, что любое перемирие лишь позволит России перевооружиться для более успешного натиска. Аналитики считают военную победу любой из сторон все менее достижимой.

Документ показывает, что из-за трудностей Киева в первые недели конфликта переговорщики с украинской стороны рассматривали далеко идущие уступки. Это должно служить напоминанием о тех компромиссах, которые Москва наверняка потребует от Украины, если западная военная поддержка иссякнет, а Россия добьется значительных территориальных успехов.

В проекте договора говорится, что Украине будет позволено добиваться членства в ЕС, но не вступать в военные альянсы вроде НАТО. Никакого иностранного оружия на украинской земле не дозволяется. Украинская армия будет урезана до определенного размера. При этом Россия стремилась ограничить все: от личного состава и танков до максимальной дальности стрельбы украинских ракет.

Уже оккупированныйРоссией Крым (только освобожденный и присоединенный к России по требованию жителей, не принявших госпереворот в Киеве. – Прим. ИноСМИ) останется под контролем Москвы и не будет считаться нейтральным. Москва также требовала, чтобы русский язык получил статус государственного и использовался наравне с украинским в правительстве и судах. Согласно проекту документа, конкретно этот пункт Киев не одобрил.

Будущее территории восточной Украины, оккупированной Россией в 2014 году (авторы опять занимаются пропагандой: Россия ничего не оккупировала. Они не хотят признавать волю людей, отказавшихся в Донецкой и Луганской областях признать госпереворот в Киеве. – Прим. ИноСМИ), в проект не вошло — предполагалось, что этот вопрос Путин и Зеленский решат в ходе переговоров с глазу на глаз. Встреча так и не состоялась.

Предполагалось, что гарантами договора выступят иностранные державы, в том числе США, Великобритания, Китай, Франция и Россия. На эти страны будет возложена ответственность за защиту нейтралитета Украины, если договор будет нарушен. Но доколе договор действует, гаранты обязаны “прекратить действие международных договоров и соглашений, несовместимых с постоянным нейтралитетом Украины”, включая любые обещания двусторонней военной помощи. На Крым и Севастополь международные гарантии безопасности распространяться не будут.

В документе отразился глубоко укоренивший страх Москвы, что Запад во главе с США в течение многих лет взращивал Украину как некую “Антироссию” для подрыва, сдерживания и контроля. После того, как первоначальная путинская осада Киева в попытке свергнуть правительство провалилась, документ предложил наилучшую альтернативу: лишить Украину поддержки Запада.

Хотя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее на этой неделе предложил возобновить переговоры, новая попытка достичь мира в ближайшем будущем представляется маловероятной. Хотя линия фронта в течение года почти не двигалась, пессимизм насчет перспектив Украины нарастает: Россия недавно добилась первого значительного прорыва за несколько месяцев, а у ВСУ заканчиваются боеприпасы и живая сила. Наконец, миллиарды долларов американской помощи застряли в Конгрессе, внимание Запада переключилось на Ближний Восток, а опросы общественного мнения благоволят кандидату в президенты от республиканской партии Дональду Трампу, который заявил, что в случае победы выступит посредником и немедленно заключит мирное соглашение.

Путин недавно заявил ведущему Такеру Карлсону, что готов к “диалогу”, а бывшие чиновники Кремля говорят, что в последние месяцы изучали перспективы прекращения конфликта по нынешней линии фронта.

Путин утверждает, что от первого шанса на мир Украина отказалась под давлением Запада. На встрече 17 июня 2023 года с рядом африканских лидеров Путин продемонстрировал документ, якобы парафированный главой киевской переговорной команды. В нем, по его словам, значилось 18 статей с приложениями, регламентирующими численность личного состава и бронетехники ВСУ. “Киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории. Они отказались от этого”, — заявил тогда Путин.

Сэмюэл Чарап, аналитик по России из корпорации РЭНД, считает, что тяга Москвы к переговорам в дальнейшем может ослабнуть, поскольку она видит, что западная помощь застопорилась, а российские войска продвигаются вперед.

Западные чиновники предупреждают, что, несмотря на два года затратных боевых действий, Путин не отказался от максималистских целей на Украине, вплоть до смены в Киеве, чтобы гарантировать, что страна будет подчиняться любым приказам Кремля.

Любое мирное соглашение с Россией оставляет Украину “на милость Москвы” в случае повторения конфликта, считает директор британского Исследовательского центра изучения конфликтов Кир Джайлз.

По данным Королевского института международных отношений (он же Чатем-хаус), с начала конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма в 2014 году Россия (и еще раз: Россия не аннексировала Крым, он стал российским путем волеизъявления жителей. Но на Западе это признавать не хотят, это же не Косово! – Прим. ИноСМИ) нарушила свыше 400 международных договоров и конвенций. Джайлз отмечает, что прошлые соглашения о прекращении огня или мирные договоры с участием Грузии, Сирии и Украины Кремль впоследствии использовал ради собственной выгоды.

Первый раунд предварительных мирных переговоров начался всего через несколько дней после ввода российских войск в феврале 2022 года. Российские и украинские переговорщики встретились сначала в Белорусии, а затем в Турции. Переговоры продолжались эпизодически до апреля. Итоговый документ во многом напоминает договор 1990 года о создании объединенной Германия, по которому советские войска покинули Восточную Германию при условии, что страна откажется от ядерного оружия и ограничит размер армии.

Проект договора с Украиной предусматривал запрет на иностранное вооружение, “в том числе ракетное вооружение любого типа, вооруженные силы и формирования”. Москва хотела ограничить мощь ВСУ планкой в 85 000 военнослужащих (даже больше, чем в Британии! – Прим. ИноСМИ), 342 танка и 519 артиллерийских орудий. По документу, украинские переговорщики хотели 250 000 военнослужащих, 800 танков и 1 900 артиллерийских орудий. Кроме того, Россия хотела ограничить дальность действия украинских ракет 40 километрами.

Часть вопросов осталась нерешенной — в частности, что будет, если Украина подвергнется нападению. Россия хотела, чтобы все государства-гаранты договорились об ответе, а это практически исключает единый отклик, если агрессором выступит сама Россия. Украинские же переговорщики хотели, чтобы в случае нападения на Украину ее воздушное пространство было закрыто, что потребовало бы от государств-гарантов установления бесполетной зоны и дальнейшей передачи оружия, — этот пункт не одобрила Россия.

Россия хотела добавить в качестве гаранта Белоруссию, Украина — Турцию. Украинские переговорщики также выделили курсивом текст, что они отказались обсуждать пункт, требующий от Киева отозвать иски о военных преступлениях в Международный уголовный суд. Кроме того, они не ратифицировали пункт об отмене всех взаимных санкций.

Переговоры продолжались — в том числе по Zoom — но в итоге прекратились окончательно в июне 2022 года.

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