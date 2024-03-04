В планах значится высадка на Луну: в Индии стартовала постройка второго космодрома

28 февраля в Индии стартовала постройка второго космодрома в стране, который будет возведен в Куласекарапаттинаме в штате Тамилнад. Стоимость проекта, реализация которого рассчитана в течение двух лет, составляет 950 крор [$114,6 млн].
Новый космодром разместится на площади в 2233 акра [9 кв. км; для сравнения, территория, занимаемая Восточным, составляет 700 кв. км, то есть фактически в Индии построят небольшую стартовую площадку, отсюда и низкая стоимость проекта, и малый срок работ].
В отличие от космодрома в Шрихарикоте, который в основном запускает тяжелые спутники, с нового объекта будут выводиться на орбиту малогабаритные грузы, включая нано- и микроспутники. Траектория взлета ракет-носителей будет проходить над морскими просторами между новой площадкой и Антарктидой, что позволит осуществлять безопасные запуски.
Комментируя расширение космической программы, премьер-министр Нарендра Моди заявил, что к 2035 году у страны появится собственная космическая станция, которая поможет в исследовании Солнечной системы и звездного пространства. В планах значится постройка станции и на Луне к 2035 году и высадка на ней индийского астронавта к 2040 году.
- отметил Моди.
Как он пояснил, в рамках проекта Gaganyaan создается пилотируемый космический корабль, при этом большая часть оборудования, используемого в нем, производится в Индии. Первый запуск аппарата с тремя астронавтами на борту запланирован на 2024-2025 годы. Все они тренировались в российском Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Астронавтов должна вывести на орбиту хорошо зарекомендовавшая себя ракета-носитель LVM3, где они на высоте 400 км проведут трое суток, после чего приземлятся в водах Индийского океана.
- заявил Моди [в 1984 году астронавт из этой страны побывал на орбите в составе советского экипажа].
Ранее, в 2023 году, в рамках миссии Chandrayaan 3 на естественном спутнике Земли была совершена успешная мягкая посадка модуля с луноходом на борту.