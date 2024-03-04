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Военное обозрение

В планах значится высадка на Луну: в Индии стартовала постройка второго космодрома

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Нарендра Моди и кандидаты в космонавты
Нарендра Моди и кандидаты в космонавты.
Источник изображения: topwar.ru

28 февраля в Индии стартовала постройка второго космодрома в стране, который будет возведен в Куласекарапаттинаме в штате Тамилнад. Стоимость проекта, реализация которого рассчитана в течение двух лет, составляет 950 крор [$114,6 млн].

Новый космодром разместится на площади в 2233 акра [9 кв. км; для сравнения, территория, занимаемая Восточным, составляет 700 кв. км, то есть фактически в Индии построят небольшую стартовую площадку, отсюда и низкая стоимость проекта, и малый срок работ].

В отличие от космодрома в Шрихарикоте, который в основном запускает тяжелые спутники, с нового объекта будут выводиться на орбиту малогабаритные грузы, включая нано- и микроспутники. Траектория взлета ракет-носителей будет проходить над морскими просторами между новой площадкой и Антарктидой, что позволит осуществлять безопасные запуски.

Комментируя расширение космической программы, премьер-министр Нарендра Моди заявил, что к 2035 году у страны появится собственная космическая станция, которая поможет в исследовании Солнечной системы и звездного пространства. В планах значится постройка станции и на Луне к 2035 году и высадка на ней индийского астронавта к 2040 году.

Индия сегодня удивляет мир своим потенциалом. За последние 10 лет мы вывели на орбиту около 400 спутников, тогда как за 10 лет до этого было запущено всего 33 спутника

- отметил Моди.

Как он пояснил, в рамках проекта Gaganyaan создается пилотируемый космический корабль, при этом большая часть оборудования, используемого в нем, производится в Индии. Первый запуск аппарата с тремя астронавтами на борту запланирован на 2024-2025 годы. Все они тренировались в российском Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Астронавтов должна вывести на орбиту хорошо зарекомендовавшая себя ракета-носитель LVM3, где они на высоте 400 км проведут трое суток, после чего приземлятся в водах Индийского океана.

Спустя долгие 40 лет индиец собирается отправиться в космос

- заявил Моди [в 1984 году астронавт из этой страны побывал на орбите в составе советского экипажа].

Ранее, в 2023 году, в рамках миссии Chandrayaan 3 на естественном спутнике Земли была совершена успешная мягкая посадка модуля с луноходом на борту.

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