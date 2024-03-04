Опубликовано первое изображение российской мини-РСЗО

Новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) на шасси бронеавтомобиля «Тигр» заметили на фотографиях Минобороны России. Первое изображение мини-РСЗО опубликовали на сайте оборонного ведомства.

На фотографиях, сделанных в ходе проверки выполнения гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области министром обороны России Сергеем Шойгу, виден «Тигр» с направляющими для реактивных снарядов.

Судя по фотографии, базовая машина сохранила два ряда сидений, а грузовой отсек получил блок направляющих вместо крыши. На блоке можно заметить минимум три ряда направляющих, вмещающих по десять ракет. Подобные системы используют неуправляемые авиационные ракеты С-8 калибра 80 миллиметров.

Ранее в феврале бразильская компания Mac Jee представила РСЗО Armadillo на шасси машины Humvee. Установка вмещает 24 снаряда калибра 70 миллиметров.

В марте 2023 года в зоне проведения специальной военной операции заметили бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2, которую оснастили авиационным блоком УБ-32-57 для запуска неуправляемых ракет.