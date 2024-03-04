Войти
Lenta.ru

Опубликовано первое изображение российской мини-РСЗО

127
0
0
Министр обороны РФ
Министр обороны РФ проверяет выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК в Тульской области.
Источник изображения: function.mil.ru

Новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) на шасси бронеавтомобиля «Тигр» заметили на фотографиях Минобороны России. Первое изображение мини-РСЗО опубликовали на сайте оборонного ведомства.

На фотографиях, сделанных в ходе проверки выполнения гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области министром обороны России Сергеем Шойгу, виден «Тигр» с направляющими для реактивных снарядов.

Судя по фотографии, базовая машина сохранила два ряда сидений, а грузовой отсек получил блок направляющих вместо крыши. На блоке можно заметить минимум три ряда направляющих, вмещающих по десять ракет. Подобные системы используют неуправляемые авиационные ракеты С-8 калибра 80 миллиметров.

Ранее в феврале бразильская компания Mac Jee представила РСЗО Armadillo на шасси машины Humvee. Установка вмещает 24 снаряда калибра 70 миллиметров.

В марте 2023 года в зоне проведения специальной военной операции заметили бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2, которую оснастили авиационным блоком УБ-32-57 для запуска неуправляемых ракет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
HMMWV
Б-32
БРДМ-2
С-8
Тигр
Тигр БА
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
25.06.2020
Победная традиция: как проходил юбилейный парад в Москве
05.04.2019
Россия проводит на Курильских островах учебные стрельбы
03.04.2019
Военная полиция ЮВО в Абхазии получила пулеметы НСВ "Утес" на зенитном станке
24.08.2018
Главные новинки "Армии-2018". Оружие России, которое мир увидел впервые
22.06.2015
"АРМИЯ-2015" потрясла многообразием
10.04.2008
"Смена названия связана с реструктуризацией"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 03:00
  • 1
Об уверенности Запада в победе над Россией в серьезном военном конфликте
  • 04.03 02:13
  • 1
Боевые самолеты шестого поколения появятся у России к 2050 году
  • 04.03 00:47
  • 231
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 03.03 22:55
  • 59795
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.03 21:55
  • 6
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 03.03 19:53
  • 29
Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения "Гром"
  • 03.03 19:31
  • 8
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 03.03 19:02
  • 1
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 03.03 15:59
  • 1
Первый полёт турецкого перспективного истребителя Kaan
  • 03.03 15:48
  • 445
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.03 15:31
  • 2
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 03.03 14:41
  • 97
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 03.03 12:24
  • 97
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 02.03 21:42
  • 3
Может идеология в государстве не так уж и плохо?
  • 02.03 13:18
  • 31
В США оценили российские Су-34 с УМПК