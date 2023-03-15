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БРДМ-2 с ракетами заметили в зоне СВО

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Бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2, которую превратили в самодельную реактивную систему залпового огня (РСЗО), заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. На фотографию машины обратила внимание «Российская газета».



Доработанная БРДМ-2 получила блок УБ-32-57, предназначенный для запуска неуправляемых авиационных ракет С-5М калибра 57 миллиметров. Блок, который установили на стандартной башне с пулеметами, несет 32 снаряда. Отмечается, что машина стала трофеем российских войск. Ракета С-5М получила боевую часть весом 815 граммов.

БРДМ-2 серийно выпускали до 1989 года. Полноприводная машина получила противопульную броню и спаренную установку с пулеметами КПВТ калибра 14,5 миллиметра и ПКТ калибра 7,62 миллиметра.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин заявил, что эффективность работы российского аналога американской РСЗО HIMARS на базе системы «Торнадо-С» зависит от наличия средств разведки и целеуказания.

В июне 2022 года в зоне СВО заметили самодельную РСЗО для запуска ракет С-8 на базе автомобильного прицепа, которую применяли украинские военные.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
C-5 Galaxy
HIMARS
Б-32
БРДМ-2
КПВТ
С-8
Торнадо-С
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