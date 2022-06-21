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На Украине начали использовать самодельные РСЗО

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РСЗО "Бджоли"
РСЗО "Бджоли".
Источник изображения: https://t.me/ogilvi

На Украине показали самодельную реактивную систему залпового огня (РСЗО). Telegram-канал «Товарищ Огилви» опубликовал видео, на котором демонстрируется применение РСЗО с авиационными ракетами. На запись обратила внимание «Российская газета».

В основе самодельной системы лежит пусковой блок Б-8, предназначенный для запуска неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8 калибра 80 миллиметров. Блок установили на автомобильный прицеп.

В алюминиевом корпусе Б-8 находится 20 сквозных труб-направляющих. Пусковой блок массой 160 килограммов предназначен для ударных самолетов. Базовая версия ракеты С-8 несет кумулятивно-осколочную боевую часть.

Ранее российский военный эксперт Дмитрий Литовкин сообщил, что поставки РСЗО M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), которые включили в пакет военной помощи Украине, выглядят как повышение ставок.

В апреле 2021 года исполнительный директор Научно-производственного концерна «Техмаш» Александр Кочкин сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России получат НАР С-8ОФП «Бронебойщик» не ранее 2023 года.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
HIMARS
С-8
Компании
Техмаш НПК
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