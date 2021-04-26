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Россия вооружится «Бронебойщиком»

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Источник изображения: Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России начнут вооружаться неуправляемой авиационной ракетой (НАР) С-8ОФП «Бронебойщик» не ранее 2023 года, сообщил исполнительный директор Научно-производственного концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

«С учетом временных параметров формирования Минобороны России планов по закупкам и технологического цикла изготовления НАР их поставки в войска могут начаться не ранее 2023 года», — сказал руководитель.

Кочкин уточнил, что в настоящее время в Минобороны проходит согласование документов о принятии на вооружение С-8ОФП «Бронебойщик».

В феврале 2019 года генеральный директор «Техмаша» Владимир Лепин сообщил, что государственные испытания данной ракеты завершены.

С-8ОФП «Бронебойщик» может взрываться перед преградой, при ударе о преграду, пробивать преграду и взрываться за преградой. Оружие должно расширить семейство НАР С-8 калибра 80 миллиметров. Ракету получат самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-8
С-8
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Техмаш НПК
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