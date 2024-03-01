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Ростех

Ростех в 2024 году установит более 200 новых станков на производстве авиадвигателей в Рыбинске

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ОДК-Сатурн
ОДК-Сатурн.
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

Объединенная двигателестроительная корпорация в 2024 году введет в эксплуатацию на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн» более 200 новых станков. С начала года в цехах уже установлено более 30 единиц оборудования, в том числе высокотехнологичного.

В частности, начала работу уникальная российская установка для лазерной резки и сварки деталей авиадвигателей. Комплекс полностью разработан отечественными специалистами и производится на предприятии в Зеленограде. На «ОДК-Сатурн» он будет применяться для механической обработки рабочих и сопловых лопаток авиационных двигателей.

«Перед предприятиями Госкорпорации Ростех стоят масштабные вызовы в области производства авиационных двигателей. Для достижения целевых показателей вводятся в строй новые цеха, а также модернизируются уже существующие мощности. Так, рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» в этом году введет в эксплуатацию 200 единиц нового оборудования. При этом 30 станков уже установлены на производственных площадках и подключены к работе. Кроме того, вскоре откроется полностью новый цех с токарно-фрезерным станочным парком», – сообщили в авиационном комплексе Госкорпорации Ростех.

Новое оборудование, в том числе токарные станки с числовым программным управлением, будет применяться на производстве корпусов и деталей вращения.

«Уникальная установка существенно сокращает цикл изготовления деталей авиадвигателей. Здесь собрано несколько операций, которые ранее выполнялись на разных станках. Так, например, можно выполнить обрезку материала на заготовке, вырезать пазы с разнообразной геометрией, вскрыть отверстия различных диаметров. Это позволяет сократить не только время на изготовление деталей и переналадку оборудования, но и затраты на проектирование и изготовление ее оснастки на различных станках», – отметил главный инженер «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин.

«ОДК-Сатурн» создает, производит и обслуживает двигатели для гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов. В частности, предприятие ведет разработку новейшего двигателя ПД-8 для самолета SJ-100 и серийно выпускает первую отечественную газовую турбину большой мощности ГТД-110М.

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