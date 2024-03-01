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ТАСС

Россия к концу 2024 года полностью откажется от информации с западных метеоспутников

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Источник изображения: NASA via Getty Images

Глава Росгидромета Игорь Шумаков отметил, что информационный поток от западных спутников практически иссяк, но "благодаря коллегам из Роскосмоса нехватку информации удалось практически устранить"

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 29 февраля. /ТАСС/. Россия к концу 2024 года полностью откажется от информации с западных метеоспутников, сообщил журналистам глава Росгидромета Игорь Шумаков.

"До определенного времени у нас было тесное сотрудничество с западными коллегами - с системой EUMETSAT, которая поставляла нам достаточно большое количество оперативной информации, которая требуется в обычной нашей прогностической деятельности", - сказал он после старта ракеты "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" №2-4.

С недавнего времени, по словам Шумакова, информационный поток от западных спутников практически иссяк, но "благодаря коллегам из Роскосмоса нехватку информации удалось практически устранить. "Немного забегая вперед, я думаю, что к середине или к концу этого года, с учетом планов по запуску гидрометеорологических аппаратов, мы сможем отказаться от EUMETSAT совсем", - добавил он.

Шумаков подчеркнул, что "Метеор-М" №2-4 оснащен уникальным оборудованием, которое позволяет спутнику видеть сквозь облака, проводить мониторинг акватории морей и океанов, в частности - Северного морского пути, участвовать в прогнозировании ледовой обстановки, а также выполнять экологические задачи.

Запуск "Метеора-М" №2-4 стал первым с Восточного и третьим с российских космодромов в 2024 году. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Союз-2 РН
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