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Путин поручил в десять раз увеличить мощность суперкомпьютеров

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Суперкомпьютер «МГУ-270»
Суперкомпьютер «МГУ-270».
Источник изображения: МГУ

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличения мощности российских суперкомпьютеров в десять раз. Трансляция мероприятия велась в Telegram-канале Кремля.

По словам президента, к 2030 году мощность суперкомпьютеров российского производства должна вырастить по меньшей мере в десять раз. «Это абсолютно реалистичная задача», — заявил руководитель страны. Поручение было опубликовано на официальном сайте Кремля.

«В целом необходимо развивать всю инфраструктуру экономики данных. Я прошу правительство предложить конкретные меры поддержки компаний и стартапов, которые производят оборудование для хранения и обработки данных, а также создают программное обеспечение», — отметил Владимир Путин.

Также в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил о необходимости достижения самодостаточности в области искусственного интеллекта (ИИ). При этом глава государства подчеркнул, что Россия является одним из мировых лидеров по внедрению цифровых платформ в сферу госуслуг.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
AI
ИТ
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