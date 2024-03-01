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Путин заявил о необходимости прорыва в области ИИ

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Президент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости достижения самодостаточности в области искусственного интеллекта (ИИ). Трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам президента России, стране необходимо достигнуть самодостаточности и конкурентноспоосбности в сфере ИИ. Путин заметил, что это обеспечит прорыв в этой области. «Россия — один из мировых лидеров по внедрению цифровых платформ в сферу госуслуг», — отметил президент и подчеркнул, что многим странам еще предстоит достичь этого уровня.

По мнению президента, распространение ИИ позволит развивать платформы, в частности необходимые для здравоохранения. «Благодаря нововведениям получится прогнозировать развитие заболеваний, выбирать наиболее эффективную программу лечения», — отметил Владимир Путин.

Также руководитель страны заявил, что России необходимо наращивать вычислительные ресурсы. Путин подчеркнул, что к 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена минимум в десять раз.

В конце ноября президент России Владимир Путин заявил о значимости искусственного интеллекта (ИИ) для человечества. При этом руководитель старные заметил, что ИИ не сможет заменить ключевых специалистов, но станет их помощником.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
AI
ИТ
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