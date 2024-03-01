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ТАСС

Sitronics планирует до конца года иметь на орбите семь спутников ДЗЗ "Зоркий-2М"

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Sitronics Group
Sitronics Group.
Источник изображения: ixbt.com

В настоящее время там находятся два таких спутника

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Российская группа компаний Sitronics Group планирует до конца этого года иметь на орбите семь сверхмалых спутников ДЗЗ "Зоркий-2М" и 82 аппарата автоматической идентификационной системы (АИС) SITRO-AIS для трекинга морских судов. Об этом ТАСС сообщил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

"Мы планируем, что до конца года на орбите будут 82 АИС-аппарата нашей группировки для мониторинга судов и 7 аппаратов "Зоркий-2М", - сказал Пожидаев.

В настоящее время на орбите находятся два спутника "Зоркий-2М". Так, один экспериментальный аппарат был запущен в июне 2023 года, еще один спутник 29 февраля отправился в космос с космодрома Восточный. По словам Пожидаева, группировка ДЗЗ будет состоять из 33 "Зорких", что позволит ежедневно выполнять съемку любой точки мира с разрешением от 2,5 до 2,8 м на пиксель.

"С числом спутников мы увеличиваем частоту обновления данных и их объемы. Спутниковые данные крайне востребованы, и наши разработки уже применяются для решения задач в сферах транспорта и судоходства, рыболовства, сельского хозяйства и экомониторинга. Успешно запущенные аппараты расширяют возможности наших космических сервисов", - добавил президент Sitronics Group.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с площадки 1С космодрома Восточный сегодня в 08:43 мск. На ее борту находился гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М", а также 18 попутных спутников - 16 спутников SITRO-AIS, один "Зоркий-2М" и один спутник в интересах Ирана. 

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Страны
Иран
Россия
Проекты
Союз-2 РН
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