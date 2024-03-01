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ТАСС

В Киеве сообщили, что Украина получает от Запада все используемые ВСУ зенитные ракеты

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Источник изображения: topwar.ru

В стране нет собственного производства таких ракет, отметил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Украина получает от стран Запада все ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО), которые применяют вооруженные силы страны, на Украине нет собственного производства таких ракет. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"У нас нет своего производства [зенитных ракет в том числе] еще для советских систем С-300 и Бук-М1, мы все получаем сейчас от Запада. И поэтому по мере расходования [ракет] Запад нам должен поставлять их. В то же время всегда они будут дефицитными для нас", - сказал он в интервью изданию "Украинская правда", размещенном на платформе YouTube.

Ранее Игнат информировал, что Украина испытывает дефицит ракет для западных систем ПВО и ведет дискуссии с партнерами относительно пополнения запасов зенитных ракет. В ноябре 2023 года он сообщал о том, что Вашингтон вместе с Киевом модифицируют комплексы ПВО советского производства для применения американских ракет в условиях недостатка западных систем. Игнат отмечал, что это вынужденный и временный шаг, который должен помочь усилить украинскую систему ПВО до того момента, пока Киеву не передадут больше западных систем ПВО, таких как NASAMS, IRIS-T, Patriot и другие.

До этого газета The New York Times сообщила, что Украина в условиях острой нехватки систем ПВО потребовала от США создания для нее систем FrankenSAM, название которых включает в себя слово "Франкенштейн" и SAM (surface-to-air missile, ракета класса "земля - воздух"). Эти системы сочетают западные технологии с элементами боевой техники советских времен. 

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Страны
США
Украина
Продукция
NASAMS
Patriot ЗРК
Бук-М1
С-300
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