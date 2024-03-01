"Россия еще может нас удивить": в НАТО признали мощь российской авиации (ERR, Эстония)

ERR: в прошлом году НАТО реагировало на российскую авиацию более 100 раз

Возможности ВВС России на границе со странами-членами НАТО не снизились, несмотря на конфликт на Украине, рассказал ERR подполковник Свен Якоб, участвующий в миссиях НАТО в Эстонии. Его войска за время ротации реагируют на российские самолеты 20-30 раз, и это число не изменилось с годами.

Миссии НАТО по обеспечению воздушной безопасности в странах Балтии в этом году исполняется 20 лет. Германия является одной из стран, которые внесли значительный вклад в эту миссию. ERR поговорил о важности миссии по защите воздушной безопасности с подполковником ВВС Германии Свеном Якобом.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии ведется с 2004 года с авиабазы Шауляй в Литве, с 2014 года — также с базы Эмари в Эстонии. За 20 лет 17 стран внесли свой вклад в обеспечение воздушной безопасности в странах Балтии. НАТО подчеркивает, что миссия носит чисто оборонный характер.

На днях подполковник Свен Якоб приступил к выполнению миссии по обеспечению воздушной безопасности в Латвии. Ранее он четыре раза участвовал в миссии — трижды в Эстонии и один раз в Румынии. Латвия возьмет на себя обслуживание миссии НАТО, так как на авиабазе Эмари в этом году начинается модернизация аэродрома.

"Я бы не сказал, что это веселая миссия. Это неправильное описание, но это интересная миссия", — сказал Якоб порталу ERR. Во время телефонного интервью он находился на авиабазе Лиелварде в Латвии.

Союзники по НАТО защищают воздушное пространство стран Балтии, поскольку Эстония, Латвия и Литва сами не имеют возможности сделать это.

Основная задача союзников — обнаружение российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО.

Германия участвовала в миссии более 12 раз. Таким образом, Германия является одной из стран, которые внесли значительный вклад в эту миссию. Обычно в ротации принимают участие четыре самолета плюс один запасной. Команда состоит примерно из 150-200 человек.

"У нас есть возможность показать, что Германия является частью НАТО, поэтому страна вносит свой вклад в эту миссию", — сказал Якоб.

Он добавил, что пилоты во время участия в миссии получают огромный опыт. "Пилоты видят разные российские самолеты и их системы. Конечно, миссия также развивает летные навыки пилотов", — отметил Якоб.

"Существует тонкая грань между демонстрацией готовности и возможностей и обострением ситуации. Это хорошая учебная площадка для всех пилотов", — добавил он.

Поведение России не изменилось, но оно все еще может удивить

По словам Якоба, немецким ВВС за время ротации приходится реагировать на российские самолеты в среднем 20-30 раз. Удивительно, но это число не изменилось с годами. "Зимой эта цифра ниже, летом выше, но это средний показатель", — сказал Якоб.

Он также отметил, что в последние годы изменились типы самолетов, летающих между внутренними районами России и Калининградским эксклавом.

"Россияне все еще могут нас удивить", — сказал Якоб. Он добавил, что сложно определить, совершаются ли нарушения при пролете над международными водами намеренно или случайно.

"Они должны соблюдать ряд правил. Иногда они соблюдают все правила, иногда нет. Мы не знаем, является ли это технической проблемой или умышленным нарушением. Иногда они используют транспондер и общаются с командным центром, иногда нет. В этом случае нас вызывают для их сопровождения", — отметил Якоб.

Якоб выразил эстонцам признательность за их поддержку

Якоб выразил эстонцам признательность, отметив, что они всегда оказывают достаточную поддержку.

По его словам, не имеет значения, в какой стране Балтии размещается контингент, поскольку миссия остается неизменной. "Поддержка и отношение в странах Балтии всегда хорошие", — подчеркнул он.

Когда немецкие ВВС не участвуют в реагировании на тревогу, команда сосредотачивается на тренировочных полетах. В среднем они летают два раза в день шесть дней в неделю.

В свободные дни команда знакомится с окрестностями или посещает Таллинн. "Это часть миссии, чтобы мы не были в изоляции", — сказал Якоб.

По его словам, миссия по защите воздушной безопасности посылает четкий сигнал о единстве НАТО.

По данным ВВС Эстонии, прошлый год стал первым с 2014 года, когда российские военные самолеты не нарушили воздушную границу с Эстонией.

Тем не менее, НАТО реагировало на российскую авиацию более 100 раз.

По оценке экспертов, это не свидетельствует о том, что возможности ВВС России снизились из-за конфликта на Украине.