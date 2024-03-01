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ТАСС

Боец РФ сообщил о подавлении БПЛА на авдеевском направлении с помощью комплекса "Гроза"

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Сбитый украинский беспилотник. Архивное фото
Сбитый украинский беспилотник. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Пограничный комитет Беларуси/Telegram

Оператор станции радиоэлектронной борьбы с позывным Прапор рассказал, что противодронное устройство излучает волны и не дает квадракоптеру среагировать

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Российские войска подавляют беспилотники Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении при помощи противодронного комплекса "Гроза". Об этом рассказал оператор станции радиоэлектронной борьбы с позывным Прапор.

"Противодронный комплекс "Гроза" подавляет квадракоптеры, не дает им долететь. <...> Излучает волны и не дает квадракоптеру среагировать, он теряется в пространстве. Дальше мы его сбиваем или он садится сам. Сбитыми больше 10 штук было за последний месяц. <...> Радиус помех - до 500 м", - сказал он на видеокадрах, предоставленных Минобороны РФ.

Он добавил, что его подразделение посылают охранять не только артиллерию, но и другие войска. "Чтобы [дроны-]камикадзе не долетали до нас, потому что их очень много", - заключил военнослужащий. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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