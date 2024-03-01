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ТАСС

Спецкор ТАСС на МКС заявил, что утечка на станции не представляет угрозы

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Олег Кононенко
Олег Кононенко.
Источник изображения: Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС

Полет продолжается в штатном режиме, передает Олег Кононенко

МКС, 28 февраля. /ТАСС/. Утечка на российском сегменте Международной космической станции (МКС) не представляет угрозы экипажу, полет продолжается в штатном режиме, передает спецкор ТАСС на МКС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"Действительно, имеется утечка воздуха из переходной камеры (ПрК) служебного модуля ["Звезда"]. Утечка не представляет угрозы безопасности экипажа. Полет продолжается в штатном режиме. В дополнение к проведению научных экспериментов мне добавлены работы по поиску и локализации места утечки. Ситуация поиска усложнена установленным в ПрК многочисленным оборудованием и малыми размерами трещин", - сказал Кононенко.

По словам космонавта, работы ведутся при поддержке специалистов с Земли. "Работаю совместно с наземными специалистами, есть план и методика поиска, а также все необходимое оборудование. Спокойная, рутинная работа, требующая правильной техники выполнения поиска с использованием достаточно сложной аппаратуры, а также внимательности и терпения", - подчеркнул спецкор ТАСС.

Ранее руководитель программы МКС в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джоэль Монтальбано на брифинге заявил, что на российском сегменте МКС наблюдается небольшая утечка воздуха в хвостовой части. По данным специалиста, за последние дни утечка увеличилась. По его словам, ситуация не угрожает безопасности экипажа. В Роскосмосе позднее отметили, что экипаж станции регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные с борта стации передаются для анализа специалистам в штатном режиме.

  

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