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ЦАМТО

Испанская Navantia примет участие в новом тендере на строительство 11 фрегатов для ВМС Австралии

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Фрегат F-5000
Фрегат F-5000 компании Navantia Australia.
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 28 февраля. Испанская компания Navantia вошла в число четырех кандидатов для реализации проекта по строительству фрегатов для Военно-морских сил Австралии.

Как сообщает Infodefensa.com, разработанный Navantia проект испанского фрегата "Альфа-3000" (Alfa 3000) является одним из четырех кандидатов, которые австралийское правительство рассматривает как ускоренную замену стареющего флота фрегатов класса "Анзак" (Anzac).

Министерство обороны Австралии недавно опубликовало подробный анализ развития флота, который предполагает сокращение количества запланированных к постройке фрегатов "Хантер" (Hunter), основанных на британском проекте "Тип-26" и выбранных в 2018 году в качестве замены восьми "Анзак", а также запуск новой программы с проведением международного тендера, чтобы в короткие сроки получить от 7 до 11 современных фрегатов. Решение сократить закупку фрегатов "Хантер" с 9 до 6 ед. принято в связи удорожанием проекта и значительным переносом вправо сроков его реализации.

Министр обороны Австралии Ричард Марлес назвал четырех кандидатов, в число которых вошли: фрегат "Меко" A-400 немецкой Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS); "Могами" 30FFM японских Mitsubishi Heavy Industries и Mitsui Engineering and Shipbuilding; FFX Daegu Batch II или III южнокорейских Daewoo Shipbuilding и Marines Engineering; а также "Альфа-3000" испанской Navantia.

Представитель Navantia, пояснил Infodefensa.com, что после заявления австралийского министра начинается конкурс, в ходе которого компании начнут адаптировать свои предложения к требованиям заказчика. Решение по выбору иностранного подрядчика будет принято в 2025 году. Для ускорения реализации нового проекта первые несколько кораблей, по всей видимости, будут построены на верфях компании, победившей в конкурсе.

Таким образом, надводный флот Австралии будет в два раза больше ранее запланированного, и составит до 26 боевых кораблей основного класса: до 11 новых фрегатов, шесть опционально пилотируемых кораблей LOSV (будут приобретены в сотрудничестве с ВМС США и построены в Австралии), шесть фрегатов класса "Хантер" и три эсминца класса "Хобарт" (построены на базе фрегатов F-100 компании Navantia).

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Австpалия
Испания
США
Южная Корея
Компании
DSME
MHI
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ThyssenKrupp
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