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Назван срок третьих летных испытаний Starship

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Starship
Разрабатываемая компанией SpaceX многофункциональная, полностью многоразовая двухступенчатая система из сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship.
Источник изображения: SpaceX

Третьи летные испытания многоразовой транспортной системы Starship американской компании SpaceX могут состояться в середине марта. Соответствующий срок называется в публикации SpaceNews.

Издание подчеркивает, что запуск в указанный срок стал возможным, поскольку Федеральное авиационное управление США завершило расследование произошедшего в ходе второго летного испытания Starship, когда первая и вторая ступени системы после отделения друг от друга взорвались.

Регулятор выписал компании 17 предписаний, касающихся многоразовой системы, из которых 7 затрагивают первую ступень и 10 — вторую.

В январе генеральный директор SpaceX Илон Маск в ходе встречи с сотрудниками в Южном Техасе заявил, что компания запланировала провести до десяти летных испытаний перспективной системы Starship в 2024 году.

Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре 2023-го. Первое — в апреле прошлого года.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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