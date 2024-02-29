Кулеба: США не подпишут с Украиной договор по безопасности до одобрения Конгрессом помощи

Глава украинского МИД отметил, что этот документ не должен стать альтернативой вступлению страны в НАТО

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. США не будут подписывать с Украиной соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности до тех пор, пока Конгресс не примет решение о выделении пакета помощи Киеву, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сначала - деньги, потом - подписание [договора]. Эти соглашения про гарантии очень конкретны: там фиксируют суммы, конкретные вещи, над которыми будут работать участники этих соглашений. И Соединенные Штаты смогут подписать этот договор, когда у них будет четкое понимание, какие ресурсы находятся в их распоряжении", - сказал он в интервью радиостанции "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом) в ответ на вопрос, когда Киев может подписать такое соглашение с Вашингтоном. Кулеба добавил, что этот договор не должен стать альтернативой вступлению Украины в НАТО.

Он также утверждает, что Киев получает очень много сигналов на различных уровнях и от республиканцев, и от демократов о том, что США все же смогут выделить помощь Украине. "Но уже время перейти от сигналов к, собственно, принятию решений", - посетовал глава украинского МИД.

Конгресс США с октября 2023 года не может одобрить новый пакет помощи для Украины. Из-за этого с конца декабря Вашингтон перестал поставлять Киеву вооружения и боеприпасы, в том числе артиллерийские снаряды. Поставки из европейских стран не могут удовлетворить потребности украинской армии.

Страны Группы семи на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года заявили о намерениях заключить с Киевом соглашения о гарантиях безопасности. Такие договоры Украина уже подписала с Великобританией, Германией, Францией, Италией, Канадой и Данией. Они заключены на 10 лет. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в этих соглашениях нет речи о "гарантиях", но лишь констатируется то, что и так делается союзниками Киева, и ничего сверх этого никто не обещает.