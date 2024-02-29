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ТАСС

В США заявили, что не направляют на Украину ни боевые части, ни инструкторов

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Мэттью Миллер
Мэттью Миллер.
Источник изображения: topwar.ru

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, "президент Байден более двух лет" говорит о том, что "не будет отправлять на Украину американские войска для участия в боевых действиях"

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. США не направляют войска на Украину и не делают в этом случае различия между боевыми частями и инструкторами для обучения вооруженных сил. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Здесь нет каких-либо нюансов, которые я бы пытался донести. Мы не направляем военных на Украину. Президент [США Джо Байден] четко дал это понять", - сказал он. Таким образом дипломат ответил на вопрос журналиста о том, могут ли заявления американской администрации об отсутствии планов отправки военных для участия в боях на Украине означать то, что туда могут быть направлены военные инструкторы.

По словам Миллера, "президент Байден более двух лет" говорит о том, что "не будет отправлять на Украину американские войска для участия в боевых действиях". При этом представитель Госдепартамента подчеркнул, что Украина "больше всего нуждается" в одобрении Конгрессом США законопроекта о выделении дополнительного финансирования в том числе на оказание ей помощи.

Комментируя по просьбе журналиста слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки западных войск на помощь Киеву, Миллер отметил, что лидер "любой страны вправе говорить, исходя из своих интересов". "Но помимо президента [Байдена], который заявил, что США не будут отправлять войска на Украину, генсек НАТО [Йенс Столтенберг] исключил возможность отправки войск НАТО для участия в боях на Украине", - подчеркнул Миллер. По словам представителя Госдепа, США исходят из того, что Вооруженные силы Украины продолжат вести боевые действия по меньшей мере до конца текущего года, но за отсутствием дополнительной помощи со стороны США "им будет значительно труднее делать это".

Ранее президент Франции по итогам посвященной Украине конференции, которая прошла в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции. Макрон также заявил, что государства Запада "намерены сделать все, что необходимо", чтобы Россия не смогла одержать верх в этом конфликте.

Споры в Конгрессе

Американская администрация ранее направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней Палаты Конгресса Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по указанному законопроекту. 

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