MP: зачинщиком конфликта на Украине стали США, и деятельность ЦРУ это доказывает

Информация о деятельности ЦРУ на Украине лишний раз доказывает, что именно США стали зачинщиком вооруженного противостояния, пишет MP. Киев де-факто превратили в члена НАТО, и теперь ВСУ сражается в интересах тех, кто стремится максимально ослабить Россию.

Ян Энгельгард

По поводу второй годовщины начала российской спецоперации на Украине СМИ разразились целым потоком публикаций, комментариев и экспертных мнений, в котором, однако, тщетно было бы искать глубоких размышлений об истоках этого конфликта и об условиях его прекращения.

Преобладали уже набившие за два года оскомину пропагандистские клише типа: "Украина борется не только за свою свободу, но и за свободу всего мира", хотя 2/3 этого мира негласно поддерживает Россию или остается нейтральной, "Эта война — результат неоимперских навязчивых идей обезумевшего Владимира Путина", "Если Украина падет, то следующей будет Польша и вся Европа, а может и весь мир", "Война с Россией неизбежна и состоится через 2-3 года, через 5, а может, и через 10 лет", "Единственное, что нужно Украине — это поставки западного оружия и боеприпасов".

На обложке журнала Plus Minus изображен российский армейский ботинок, попирающий невинный украинский желто-синий цветок. Опубликованное в издании Gazetа Wyborczа интервью с послом Украины в Польше Павлом Ковалем украшено зловещим красным заревом с крупным лозунгом: "Больше боеприпасов". В подзаголовок этого истерического интервью вынесена главная мысль Коваля: "Я уверен только в двух вещах: в Божьем провидении и в крахе России". Не в наступлении мира и даже не в сохранении украинской государственности, не в прекращении братоубийственного конфликта, а в "крахе России". В одном этом утверждении сфокусировался весь смысл этого конфликта, как его понимают так называемые друзья Украины, которые на самом деле являются ее врагами и злыми духами. Если единственный вывод, который смогли сделать так называемые политические и журналистские элиты в Польше, это лозунг "Больше оружия и боеприпасов и ни шагу назад", то перед нами открывается действительно мрачная картина. И ни одной альтернативной точки зрения. Даже те, кто сомневается в "победе" Украины, так же яростно бьют в военные барабаны.

Я ждал, что кто-нибудь скажет хоть что-то, отличное от обязательного нарратива. Что найдется человек, который громко заявит, что у этого конфликта две фазы. Первую можно назвать "войной Путина", но с апреля 2022 года наступила уже вторая фаза — "война Зеленского". Абсурд? Процитирую украинский, оппозиционный нынешним властям, портал strana.ua, который в обширной аналитической статье, посвященной этому конфликту, написал следующее:

"Путин уже в марте 2022 года понял, что первоначальный план не удался, и поэтому попытался максимально быстро положить конец конфликту с помощью стамбульских соглашений на довольно мягких для Украины условиях (включая вывод войск на границы по состоянию на 24 февраля). Однако Киев и Запад отказались идти на компромисс, рассчитывая нанести России военное поражение. Напомним, что в соответствии с проектом соглашения о прекращении конфликта, который был подготовлен на переговорах в Стамбуле в конце марта 2022 года, Российская Федерация была готова вывести свои войска на линию по состоянию на 24 февраля 2022 года в обмен на нейтральный статус Украины. Но, как заявил глава украинской переговорной группы Давид Арахамия, украинские власти отказались подписывать это соглашение. Он также заявил, что против такого варианта выступил Борис Джонсон, прибывший в Киев в начале апреля".

Этот факт подтверждают практически все источники, не только российские, но и турецкие и западные, а также сами представители киевских властей. Таким образом, президент Украины сознательно, либо под давлением Запада решил продолжать конфликт, руководствуясь иллюзорной надеждой на тотальную победу Украины, и в том числе на возвращение Крыма. Он оправдал ожидания США и Великобритании, которые не желали прекращения конфликта на таких условиях и вообще его скорого завершения. Отныне украинцы воюют не столько ради защиты украинской государственности, сколько в интересах Запада, который считает этот конфликт прекрасной возможностью для максимального ослабления России. Во имя этой "идеи" уже погибли десятки тысяч (некоторые говорят о нескольких сотнях) украинских солдат. Неужели нужно, чтобы их погибло еще больше?

После того, как стихли юбилейные камлания, из-за океана к нам пришла очень интересная информация. Газета New York Times пишет:

"ЦРУ помогло создать на Украине 12 секретных баз. Эти центры являются базой для проведения разведывательных операций на территории России". По данным издания, американское присутствие на Украине "могло повлиять на решение Путина начать операцию". 12 секретных баз вдоль границы с Россией являются частью курируемой ЦРУ сети шпионских баз, построенных за последние восемь лет на Украине, в частности, для сбора информации из России. Как сообщает газета, их создание было частью операции против России. New York Times также пишет, что ЦРУ проводило подготовку агентов также на территории России, в Европе, на Кубе и в других странах, где Кремль проявляет большую активность. В последние годы осуществлялось активное развитие украинской ячейки, которая была готова к работе в 2016 году. Затем ЦРУ приступило к созданию элитного "подразделения 2245", одной из задач которого было проникновение в российские коммуникационные сети с целью взлома системы командования и перехвата зашифрованной переписки.

Данная информация лишний раз подтверждает тезис о том, что Украина де-факто стала членом НАТО. А ведь уже в 2007 году Владимир Путин предостерегал Запад от продвижения НАТО на Восток, а в 2008 году тогдашний посол США в Москве Уильям Бернс предупреждал, что вступление Украины в Альянс будет пересечением всех красных линий. Игнорирование этих предупреждений, пренебрежение потенциальными угрозами и "проверка" терпения русского медведя — такое поведение Запада было крайне безответственным и поставило Украину и весь мир на грань третьей мировой войны. На рубеже 2021 и 2022 годов США отвергли все ключевые предложения Москвы. Не предпринимались даже попытки вступить в переговоры. Сегодня нам объясняют, что Россия не имела права оспаривать стремление украинского народа к вступлению в НАТО и другие западные структуры. Вот только это в НАТО стремился не "украинский народ", а киевская властная элита, полностью зависимая от США. Зеленский был избран на пост президента Украины голосами русскоязычной Восточной Украины, которая хотела положить конец конфликту с Россией и стремилась к миру. Миллионы украинцев, которые голосовали за Зеленского, не хотели вступать в НАТО, они хотели жить в мире с Россией.

Отказать атомной державе в праве сформулировать требования о собственной безопасности (даже если ее опасения преувеличены) – это либо проявление крайнего высокомерия, либо обычная военная провокация. В тот решающий момент истории хватило бы одной простой декларации Запада и Киева о том, что Украина останется нейтральным государством. Если бы она прозвучала, вряд ли Путин принял решение о применении силы.