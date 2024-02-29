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SpaceX раскрыла причины последних взрывов Starship

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Joe Skipper

Авария в ходе последнего (второго) запуска прототипа многоразовой транспортной системы Starship произошла из-за засорения фильтра, через который жидкий кислород подается в двигатель Raptor. Причину неполадок раскрыли в компании SpaceX. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Засорение фильтра привело к отказу одного из двигателей Raptor, который использовался для мягкой посадки Super Heavy — первой ступени многоразовой транспортной системы, которая взорвалась на высоте около 90 километров над Мексиканским заливом. Причиной подрыва второй ступени Starship стал большой выброс жидкого кислорода, который привел к возгоранию, потере управления и остановке шести двигателей Raptor.

В компании заявили, что внесли изменения в конструкцию ракеты, которые повышают ее надежность и исключают повторение аварий.

В январе генеральный директор SpaceX Илон Маск в ходе встречи с сотрудниками в Южном Техасе заявил, что компания запланировала провести до десяти летных испытаний перспективной системы Starship в 2024 году.

Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре 2023-го. Первое — в апреле прошлого года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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