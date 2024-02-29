"Рост расходов". Стало известно, чем обернется для Швеции членство в НАТО (The Guardian, Великобритания)

Guardian: вступление Швеции в НАТО изменит национальное самосознание шведов

Вступление Швеции в НАТО повлечет за собой множество последствий, пишет The Guardian. Для населения страны происходящее будет означать драматические перемены в национальном самосознании, а альянс теперь сможет эффективнее контролировать Балтийское море — однако Стокгольму придется в это вложиться.

Миранда Брайант

Всего несколько месяцев назад казалось, что Швеции очень далеко до вступления в НАТО. Она подала заявку на вступление в мае 2022 года, когда Россия начала свою военную операцию на Украине. Тогда казалось, что Стокгольм будет бесконечно долго находиться в состоянии неопределенности. Финляндия, подавшая заявку на вступление одновременно со своей соседкой, стала членом НАТО в рекордно короткие сроки — уже к апрелю прошлого года, а вот Швеция увязла в дипломатической трясине.

Прошлым летом в Швеции несколько раз открыто сжигали Коран, и это испортило ее отношения с Турцией. Порой казалось невообразимым, что Анкара скажет "да" заявке Стокгольма. А правительство Виктора Орбана еще в сентябре вело со Швецией публичную словесную перепалку, потому что последняя критиковала венгерскую демократию. В конце прошлого месяца, когда турецкий парламент уже дал Швеции зеленый свет, венгерский премьер-министр все еще настаивал на дополнительных консультациях и направил открытое письмо по этому вопросу своему коллеге Ульфу Кристерссону.

Но сегодня все это уже история. Почти двухлетнее ожидание закончилось на прошлой неделе, когда венгерская правящая партия ФИДЕС объявила, что этот вопрос будет рассмотрен в парламенте. В пятницу Кристерссон и Орбан уже стояли рядом и объявляли о заключении военного контракта на покупку Будапештом четырех шведских самолетов "Грипен". Они заявили, что "согласны не во всем", но "готовы умереть друг за друга". В понедельник венгерский парламент проголосовал, наконец, за принятие этой скандинавской страны в Североатлантический альянс.

Если все договоренности между Венгрией и Вашингтоном будут реализовываться по плану, уже через несколько дней шведский флаг будет вывешен у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Но что все это означает для Швеции и для остального мира?

НАТО получит доступ к шведской территории и превратит Балтийское море в "натовское море", находящееся в окружении его стран-членов.

Научный сотрудник Шведского института международных отношений Эмма Розенгрен (Emma Rosengren) сказала, что Швеция может стать логистическим хабом в вопросах оборонного планирования, "включая переброску личного состава и боевой техники на воображаемый фронт будущей войны".

А что станет со Швецией? Страна долгие месяцы готовилась к этому моменту, действуя так, будто она уже полноправный член НАТО. Она подписала соглашение с США, которые получили полный доступ к 17 шведским военным базам, начала интеграцию в НАТО и даже объявила о своих планах по отправке войск в Латвию.

Для Швеции, долгие годы придерживавшейся нейтралитета, это стало драматическим сдвигом в национальном самосознании. В январе Кристерссон предупредил шведов, привыкших считать себя мирной нацией, что им надо готовиться к возможной войне. Страна восстановила гражданскую службу по призыву, которая была отменена после окончания холодной войны. Незначительную часть населения будут призывать на военную службу против его воли. Членство в НАТО также повлечет за собой рост военных расходов.

Для сторонников социал-демократов этот шаг станет поразительной переменой. Для этой партии членство в НАТО издавна было немыслимой затеей. Бывший министр обороны этой страны Петер Хульквист (Peter Hultqvist) заявил осенью 2021 года: он может "гарантировать", что никогда не станет участвовать в процессе вступления в НАТО.

Но спустя несколько месяцев российская военная операция на Украине резко изменила общественное мнение и настроения в партиях. Магдалена Андерссон, лидер социал-демократов, тогда занимавшая пост премьера, начала процесс интеграции страны в Североатлантический альянс.

Генеральный директор шведского агентства психологической защиты Магнус Хьорт (Magnus Hjort) назвал это "историческим моментом для Швеции". Научный директор Шведского агентства оборонных исследований Роберт Дальшё (Robert Dalsjö) заявил, что благодаря голосованию в Венгрии Швеция может стать членом НАТО к концу недели. По его словам, альянс уже приготовил навес и флагшток для этой церемонии.

Дальшё заявил, что на "макроуровне" это шаг к чему-то большему. Швеция завершает свое "долгое прощание с нейтралитетом". Этот процесс начался в конце холодной войны, когда она отказалась от звания нейтрального государства и подала заявку на вступление в ЕС.

Для умеренного лидера правоцентристской правящей коалиции Кристерссона, перед которым вопрос о вступлении в НАТО стоит с тех пор, как он в октябре 2022 года стал премьер-министром, это станет огромным облегчением.

У его Умеренной коалиционной партии, па данным опросов, довольное невысокие рейтинги поддержки. Ее опережают социал-демократы, а за ними следуют крайне правые "Шведские демократы". Теперь он сможет более решительно и напористо действовать на международной арене как ключевой игрок в новой скандинавской конфигурации политических сил. Убрать вступление в НАТО из списка незавершенных дел — это было важным приоритетом для правительства Кристерссона, и теперь у него будет больше времени для решения внутренних проблем — таких как, например, организованная преступность.