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Австрийские Pandur получат башни для борьбы с дронами

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Бронетранспортеры GDELS-Steyr Pandur EVO австрийской армии
Бронетранспортеры GDELS-Steyr Pandur EVO австрийской армии.
Источник изображения: вооруженные силы Австрии

Австрийские бронеавтомобили Pandur EVO получат боевые модули Skyranger 30, которые позволят бороться с дронами. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что в рамках сделки на сумму около полумиллиарда евро бронемашины получат 36 башен, которые разработала компания Rheinmetall. Австрии поставят облегченную версию модуля весом три тонны. Вес Skyranger удалось снизить за счет ослабленного бронирования и «рационализации конструкции».

Боевые модули для Pandur EVO получат автоматическую пушку Oerlikon KCA калибра 30 миллиметров и управляемые ракеты Mistral. Для обнаружения целей Skyranger использует многофункциональный радар, а идентификацию и сопровождение обеспечивают камеры и лазерный дальномер. Первые Skyranger для Австрии поставят в 2026 году.

Базовая версия трехосного Pandur EVO несет боевой модуль с пулеметами. Первый опытный образец машины продемонстрировали с 2018 году. Pandur EVO позволяет перевозить девять десантников.

В октябре 2023 года компания BAE Systems представила прототип бронетранспортера Armored Multi Purpose Vehicle (AMPV) с вооружением для борьбы с дронами. Гусеничная машина получила боевой модуль с пулеметом, пушкой и ракетами Stinger.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Продукция
Pandur II
Stinger
Мистраль (Mistral)
Компании
BAE Systems
Rheinmetall
Проекты
AMPV
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