Ле Пен считает, что Макрон играет в полководца, говоря об отправке французов на Украину

Глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" назвала неосторожными слова президента республики

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" считает неосторожным заявление президента республики Эмманюэля Макрона по поводу возможности направления войск западных стран на Украину.

"Не знаю, все ли осознают серьезность такого заявления. Эмманюэль Макрон играет в полководца, но он так беспечно говорит о жизни наших детей. Это вопрос мира или войны в нашей стране", - отметила Ле Пен.

В свою очередь основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что отправка войск на Украину сделала бы Париж участником конфликта, назвав безумием перспективу развязывания войны Франции против России.

"Отправка войск на Украину сделала бы нас стороной конфликта. Война против России была бы безумием. Подобная воинственная словесная эскалация одной ядерной державы против другой крупной ядерной державы является безответственным актом", - написал Меланшон в X.

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо также считает подобные разговоры сумасшествием.

Макрон на пресс-конференции после встречи в Париже, посвященной помощи Киеву, заявил, что возможность отправки войск западных стран на ней обсуждалась, но консенсус по этому вопросу не был достигнут. При этом он добавил, что с течением времени ничего исключать нельзя.