Косачев считает, что отправку войск НАТО на Украину можно трактовать как объявление войны

Вице-спикер Совета Федерации назвал опасной логику президента Франции Эмманюэля Макрона, согласно которой те, кто отрицают возможность отправки западных сухопутных войск в зону конфликта сегодня, в свое время отрицали возможность поставки танков, самолетов и ракет большой дальности

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Возможная отправка странами НАТО на Украину сухопутных войск может трактоваться как прямое участие альянса в боевых действиях и даже как объявление войны. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который по итогам встречи европейских лидеров в Париже заявил, что такой сценарий обсуждался, но участники не пришли к консенсусу.

"Это - черта, за которой уже не просто участие НАТО в войне (это давно происходит), но может трактоваться как включение альянса в прямые боевые действия, а то и как объявление войны", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он назвал опасной логику французского лидера, согласно которой те, кто отрицают возможность отправки западных сухопутных войск в зону конфликта сегодня, в свое время отрицали возможность поставки танков, самолетов и ракет большой дальности. "Эта логика не просто порочна, а опасна, причем чревата катастрофическим сценарием. Чего, как мы все чаще видим, абсолютно не понимают некоторые западные лидеры. Тактика "варить лягушку на медленном огне" вовсе не "приучает" Россию к мысли о том, что она может принять что угодно, лишь бы это делалось постепенно", - отметил Косачев.

Политик подчеркнул, что умные западные эксперты прекрасно понимали в свое время, что есть предел терпения или так называемая красная линия. "Именно так произошло с расширением НАТО и началом СВО, которая стала просто неизбежной на каком-то этапе. Когда в НАТО посчитали, что раз страны Балтии в НАТО, то и Украину в качестве "Антироссии" в Москве примут спокойно. Россия не "проглатывала" постепенное нарастание угроз ее безопасности, а предпринимала все возможное, чтобы донести до западных стран свою позицию и предложить реальные договоренности об архитектуре безопасности в Евро-Атлантике. Не услышали, предпочли "варить лягушку". То же будет с появлением натовских интервентов на Украине", - заявил Косачев.

Макрон на пресс-конференции по итогам встречи европейских лидеров заявил, что консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск на Украину сегодня нет, но не исключил такую возможность в дальнейшем. Он добавил, что западные страны "намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не могла" одержать верх в этом конфликте.