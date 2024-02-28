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Российские С-500 «Прометей» прошли испытания по борьбе с гиперзвуковыми целями

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Пусковая установка С-500 «Прометей»
Пусковая установка С-500 «Прометей».
Источник изображения: tass.ru

Вооруженные силы (ВС) России провели испытания ЗРС С-500 «Прометей», протестировав возможность сбивать с их помощью гиперзвуковые цели. Об этом во вторник, 27 февраля, пишут «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Речь идет как о перспективных стратегических гиперзвуковых летательных аппаратах (аналогах российского «Авангарда»), так и более простых ракетах. Испытания проходили в несколько этапов. «Прометей» подтвердил, что способен бороться с такими целями, рассказали собеседники издания.

Как пояснил редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев, С-500 может сбивать любые ракеты, начиная с систем малой дальности и вплоть до межконтинентальных баллистических, в том числе с гиперзвуковыми управляемыми блоками, а также гиперзвуковые ракеты.

Ранее The National Interest писал, что ВС России могут применить С-500 «Прометей» против истребителей F-16 на Украине. Учитывая риск появления С-500 в зоне специальной военной операции (СВО), часть западных экспертов стремится сорвать сделку по передаче Украине 60 самолетов F-16 Fighting Falcon, опасаясь, что они будут слишком уязвимыми целями.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
F-16
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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