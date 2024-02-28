Огнем «Прометея»: система С-500 сдала экзамен по борьбе с гиперзвуком

Перехват такого рода целей представляет собой особую сложность, отмечают эксперты

Российские Вооруженные силы провели испытания ЗРС С-500 «Прометей», протестировав возможность сбивать с их помощью гиперзвуковые цели, сообщили источники «Известий» в Минобороны РФ. Система доказала, что способна отслеживать и уничтожать такого рода объекты. Причем речь идет не только об обычных гиперзвуковых ракетах, но и о перспективных разработках. Успешные испытания тем ценнее, что работа по гиперзвуковым объектам имеет свои сложности, указали эксперты: их трудно засечь, и они появляются на радарах, когда времени на реакцию остается не так много.

Гиперзвук не помеха

Зенитная ракетная система С-500 доказала свою возможность поражать гиперзвуковые цели. Это произошло в ходе проведенных испытаний, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Речь идет как о перспективных стратегических гиперзвуковых летательных аппаратах (аналогах российского «Авангарда»), так и более простых ракетах. Испытания проходили в несколько этапов. «Прометей» подтвердил, что способен сопровождать и перехватывать такие цели, рассказали собеседники издания.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что экипаж атомного ракетного подводного крейсера «Тула» Северного флота выполнил ракетные стрельбы из акватории моря Лаптевых по полигону «Чижа». Корабль отрабатывал нанесение удара по одному или нескольким наземным объектам. Тем самым он обеспечил успешное проведение военно-технического эксперимента по испытанию зенитной ракетной системы С-500 «Прометей», сообщили в Минобороны. «Известия» направили запрос в ведомство.

— По своим возможностям С-500 может работать по боевым блокам межконтинентальных баллистических ракет, а они двигаются с гиперзвуковой скоростью, может работать по управляемым боеголовкам, а также по подобным системам меньшей дальности, — пояснил редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев. — А кроме того, эта система может управлять С-400. Сообща они могут нивелировать практически любые воздушные и воздушно-космические угрозы. То есть «Прометей» может сбивать любые ракеты, начиная с систем малой дальности и вплоть до межконтинентальных баллистических. В том числе с гиперзвуковыми управляемыми блоками, а также гиперзвуковые ракеты, которые двигаются на относительно небольших высотах на высоких скоростях.

ЗРК С-500 «Прометей» Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Впрочем, на данный момент такими системами мало кто может похвастаться, поэтому пока нельзя говорить, что нашей С-500 есть, что сбивать, подчеркнул эксперт. Например, американцы только начали опытное развертывание такого рода наземных ракет.

По мнению Дмитрия Корнева, успех в борьбе с гиперзвуковыми целями у «Прометея» достигается, вероятно, за счет новых радаров и мощного вычислительного комплекса. Он обеспечивает обработку информации от радаров и выработку данных для пусковых установок и наведения изделий. Кроме того, у системы должны быть высокоманевренные ракеты с большой скоростью полета, потому что только они могут поразить гиперзвуковые объекты.

— Сложность в перехвате и сопровождении таких целей в том, что они относительно малогабаритные, имеют такую форму, что для их точного отслеживания должен быть мощный радар, — рассказал Дмитрий Корнев. — Обычные баллистические ракеты могут быть обнаружены за две тысячи километров, и у расчета зенитной системы в распоряжении относительно много времени. Гиперзвуковая цель двигается не по высокой баллистической траектории, а по границе атмосферы. До ее обнаружения может быть 300, может быть 500 км, но не две тысячи. И время для работы небольшое, надо рассчитать параметры его траектории, запустить несколько ракет, чтобы гарантированно уничтожить цель, даже если она будет маневрировать.

Современная и эффективная

ЗРС С-500 «Прометей» остается одной из самых закрытых разработок отечественного ОПК. Официально характеристики комплекса не публиковались. Впервые сведения о нем появились в СМИ в 2009 году, однако создание началось гораздо раньше. В 2022 году прошла информация о начале поставок этих систем в войска.

«Прометей» создавался для уничтожения баллистических ракет, также он может ликвидировать цели, летящие на гиперзвуке. Он передвигается на колесном ходу, может размещаться на борту военно-транспортных самолетов. Это дает возможность оперативно перебросить систему в любую точку, где необходимо усилить ПВО и ПРО.

ЗРК С-500 «Прометей» Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

В боекомплект «Прометеев» входят разные типы ракет. С аэродинамическими целями будут бороться 40Н6, которыми уже оснащаются С-400. Сообщалось, что для поражения баллистических ракет на заатмосферном участке и в ближнем космосе будут применяться 77Н6 с обычной и специальной боевой частью.

С-500 предназначена не для замены современных систем ПВО С-400, а для их дополнения. Она должна прикрывать ключевые административно-промышленные центры страны.

ЗРС сможет задействовать уже состоящие на вооружении сверхдальнобойные боеприпасы от С-400. С их помощью самолеты можно уничтожать на расстоянии свыше 400 км.

В состав системы входят пункт боевого управления, радиолокационная станция дальнего обнаружения, противосамолетная часть, противоракетная часть и пусковая установка.

Алексей Михайлов

Роман Крецул