Премьер Греции заверил, что об отправке сил европейских стран на Украину не идет речи

Кириакос Мицотакис также подчеркнул, что этот вопрос "для Греции не существует"

АФИНЫ, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заверил, что речи об отправке сил европейских стран - членов НАТО на Украину не идет. Об этом он заявил греческому телеканалу ERT-news по итогам проводившейся в Париже конференции в поддержку Украины в Елисейском дворце.

"Поскольку я слышал различные комментарии от моих коллег по вопросам, которые, возможно, обсуждались в зале, я хочу заверить, что речь не идет об отправке сил, европейских сил НАТО внутрь Украины, этот вопрос для Греции не существует. И я полагаю, что его не существует для подавляющего большинства моих коллег", - сказал премьер-министр. "Подобная дискуссия также отвлекает от сути наших усилий по практической поддержке Украины на данный момент", - добавил Мицотакис.

Он отметил, что участники конференции подтвердили единство и свою решимость поддержать Украину, чтобы она могла наилучшим образом защищаться. "И я думаю, что мы достигли вывода насчет структуры [поддержки], которая, я сказал бы, не сильно отличается от решений, которые мы приняли в Европейском совете о том, как эта помощь может на практике иметь более существенный и полезный результат для Украины", - сказал Мицотакис.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее по итогам экстренного заседания правительства республики перед своим отбытием на встречу по Украине в Париже заявил журналистам, что некоторые государства - члены Евросоюза и НАТО рассматривают возможность отправки своих военнослужащих на Украину на основе двусторонних соглашений с Киевом. Он подчеркнул, что Словакия ни в коем случае не пошлет своих солдат на Украину. Накануне политик проинформировал, что не пойдет на это, даже если из-за этого лишится поста премьера. По его мнению, решение привело бы "к громадной эскалации напряженности". Фицо вновь повторил, что стратегия Запада на Украине не работает.