Войти
ТАСС

Премьер Греции заверил, что об отправке сил европейских стран на Украину не идет речи

314
0
0
Американская бронетехника для вооружённых сил Греции
Американская бронетехника для вооружённых сил Греции.
Источник изображения: mod.mil.gr

Кириакос Мицотакис также подчеркнул, что этот вопрос "для Греции не существует"

АФИНЫ, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заверил, что речи об отправке сил европейских стран - членов НАТО на Украину не идет. Об этом он заявил греческому телеканалу ERT-news по итогам проводившейся в Париже конференции в поддержку Украины в Елисейском дворце.

"Поскольку я слышал различные комментарии от моих коллег по вопросам, которые, возможно, обсуждались в зале, я хочу заверить, что речь не идет об отправке сил, европейских сил НАТО внутрь Украины, этот вопрос для Греции не существует. И я полагаю, что его не существует для подавляющего большинства моих коллег", - сказал премьер-министр. "Подобная дискуссия также отвлекает от сути наших усилий по практической поддержке Украины на данный момент", - добавил Мицотакис.

Он отметил, что участники конференции подтвердили единство и свою решимость поддержать Украину, чтобы она могла наилучшим образом защищаться. "И я думаю, что мы достигли вывода насчет структуры [поддержки], которая, я сказал бы, не сильно отличается от решений, которые мы приняли в Европейском совете о том, как эта помощь может на практике иметь более существенный и полезный результат для Украины", - сказал Мицотакис.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее по итогам экстренного заседания правительства республики перед своим отбытием на встречу по Украине в Париже заявил журналистам, что некоторые государства - члены Евросоюза и НАТО рассматривают возможность отправки своих военнослужащих на Украину на основе двусторонних соглашений с Киевом. Он подчеркнул, что Словакия ни в коем случае не пошлет своих солдат на Украину. Накануне политик проинформировал, что не пойдет на это, даже если из-за этого лишится поста премьера. По его мнению, решение привело бы "к громадной эскалации напряженности". Фицо вновь повторил, что стратегия Запада на Украине не работает. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Словакия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
15.08.2022
Запад хочет поссорить Эрдогана и Путина. Есть один способ это сделать
28.03.2022
В Европе запахло «вторым фронтом» спецоперации
25.02.2021
Nowa Europa Wschodnia (Польша): следует признать, что Польша сегодня не имеет для России значения
09.04.2018
НАТО готовится отразить "русскую гибридную угрозу"
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
19.07.2010
Пекин занимает чужое место на мировом рынке ВВТ практически без боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.02 13:28
  • 59689
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.02 13:09
  • 429
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 28.02 09:53
  • 1
Новые и модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М
  • 28.02 09:52
  • 1
Европейский ровер для исследования спутника Марса прибыл в Японию
  • 28.02 09:33
  • 5
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 28.02 06:28
  • 2
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.02 01:24
  • 1
В России объяснили опасность американских дронов-убийц с ИИ
  • 27.02 17:24
  • 5
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 27.02 17:00
  • 8
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 27.02 15:25
  • 0
Эвентуальный противник превращается в реального
  • 27.02 06:17
  • 0
Возможен ли на современном уровне "позиционный тупик"?
  • 27.02 05:36
  • 1
Возможен ли прорыв "Линии Суровикина" с допустимыми потерями?
  • 27.02 02:44
  • 4
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 26.02 18:23
  • 3
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 26.02 17:44
  • 3
МО РФ заявило о подготовке к размещению штаба командования МВО в историческом здании