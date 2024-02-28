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ТАСС

ФРГ за неделю отправила Украине 10 беспилотников Vector и 4 бронемашины Wisent 1

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БПЛА Vector немецкой компани Quantum Systems
БПЛА Vector немецкой компани Quantum Systems.
Источник изображения: invoen.ru

Согласно обновленному списку военной помощи, Германия отправила стране 14 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, три мобильных, дистанционно управляемых и защищенных средств разминирования, технику для обезвреживания боеприпасов, а также 12 спутниковых терминалов SATCOM

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Германия за минувшую неделю поставила Украине 4 бронированные машины Wisent 1, 10 разведывательных беспилотников Vector с запчастями и 4 машины пограничной службы. Это следует из обновленного списка военной помощи, которую правительство ФРГ предоставило Киеву или планирует оказать в будущем.

Кроме того, ФРГ отправила Украине 14 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, три мобильных, дистанционно управляемых и защищенных средств разминирования, технику для обезвреживания боеприпасов, а также 12 спутниковых терминалов SATCOM.

Всего Германия к настоящему моменту выделила на военную поддержку Украины средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. 16 февраля во время визита президента Украины Владимира Зеленского в столицу ФРГ было подписано двустороннее соглашение между Берлином и Киевом об обязательствах в области безопасности. Документ рассчитан на 10 лет с возможностью продления.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Киеву будут лишь затягивать конфликт на Украине. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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