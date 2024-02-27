Танки Leopard 2 становятся слишком тяжелыми: в Германии создают новую эвакуационную машину Bergepanzer 3A2

Источник изображения: topwar.ru

После передачи Украине двух эвакуационных машин Bergepanzer 3 Büffel в распоряжении бундесвера осталось 73 БРЭМ этого типа. Они используются в батальонах, оснащенных танками Leopard 2, и в дивизионах, вооруженных самоходными гаубицами Panzerhaubitzen 2000, а также эксплуатируются в подразделениях материально-технического обеспечения при работе с грузами и проведении ремонта.

При этом, как указывается в немецком издании ESUT, новые модификации Leopard 2 становятся слишком тяжелыми. 30-тонный кран, которым оборудованы BPz 3, уже не подходит для подъема башен Leopard 2A7 и, в будущем, A8. В связи с этим начались работы по устранению этого недостатка, а именно ведется создание новой БРЭМ с усиленным краном, которая будет называться Bergepanzer 3A2 Büffel.

Согласно заявлениям источников, доводка BPz 3 до уровня BPz 3A2 должна быть завершена в скором времени, так как закупки планируется начать уже в конце этого года. Ожидается, что в состав первой партии войдут 20 новых БРЭМ.

Источник изображения: topwar.ru

BPz 3

Как отмечается, также имеется необходимость в замене оставшегося парка из примерно 100 Bergepanzer 2. Эти БРЭМ находятся на вооружении уже почти 60 лет и являются одними из последних представителей семейства Leopard 1 [созданы на базе шасси этих танков], остающихся на оснащении бундесвера вместе с мостоукладчиками Biber и инженерными машинами Pioneerpanzer 2 Dachs.

Ожидается, что срок службы всей техники, разработанной на основе Leopard 1, истечет к 2030 году.