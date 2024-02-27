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Названы особенности самолетов шестого поколения

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F/A-XX в представлении художника
F/A-XX в представлении художника.
Источник изображения: topwar.ru

Перспективные самолеты шестого поколения будут работать совместно с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которые войдут в авиагруппы. Особенности самолетов назвал научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС), академик РАН Евгений Федосов в колонке для ТАСС.

Он отметил, что в ходе создания самолетов шестого поколения необходимо понимать, какими станут вооруженные конфликты будущего. Федосов допустил, что в ближайшем будущем конфликты будут гибридными.

«Институт полагает, что авиагруппировка шестого поколения будет смешанной (пилотируемый самолет и беспилотник), при этом беспилотники будут работать в ближней зоне и смогут работать как смертники», — пишет он.

Ранее в феврале издание The National Interest писало, что перспективные самолеты шестого поколения B-21 Raider, F/A-XX и NGAD, которые могут получить Военно-воздушные силы США, станут слишком дорогими.

В январе первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что в рамках проекта перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата разрабатывают истребитель-перехватчик шестого поколения МиГ-41.

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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Компании
ГосНИИАС
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
БПЛА
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