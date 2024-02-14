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В США сообщили о проблемах с самолетами шестого поколения

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Программа NGAD истребителя 6-го поколения ВВС США
Программа NGAD истребителя 6-го поколения ВВС США.
Источник изображения: invoen.ru

Перспективные самолеты шестого поколения, которые получат Военно-воздушные силы (ВВС) США, станут слишком дорогими. О проблемах с бомбардировщиками B-21 Raider и истребителями, которые разрабатывают в рамках программ F/A-XX и Next-Generation Air Dominance (NGAD), сообщили в публикации The National Interest (NI).

«Несмотря на то, что после ввода в эксплуатацию эти платформы станут грозными разработками, колоссальные затраты, связанные с каждой программой, вызывают беспокойство», — пишет издание.

В публикации отмечают, что в США работают над новыми самолетами, чтобы «сохранить военное превосходство над своими противниками». При этом аналитики допускают, что затраты на программы могут сократить в ближайшие годы из-за растущего дефицита бюджета США.

ВВС США планируют купить около ста бомбардировщиков B-21. Стоимость каждого самолета может составить 750 миллионов долларов. Самолет NGAD, который создают в качестве замены истребителям F-22, может обойтись американским ВВС в 300 миллионов долларов.

Цену F/A-XX, который может заменить палубные самолеты F/A-18 Super Hornet, не раскрывают. При этом только в 2024 финансовом году Военно-морским силам США может потребоваться почти 372 миллиона долларов для финансирования программы разработки.

В ноябре подразделение Skunk Works американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin показало концепцию истребителя шестого поколения NGAD.

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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
F-18
F-22
Super Hornet
Компании
Lockheed-Martin
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