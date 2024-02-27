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Военное обозрение

Танк с передовыми технологиями: Южная Корея намерена модернизировать местную версию ОБТ Abrams

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Южной Кореи обнародовало планы модернизации танка K1A1 – предшественника ОБТ K2. Старая машина получит целый ряд новшеств, реализованных в изделии Black Panther.

K1, оснащенный 105-мм пушкой (в версии K1A1 – 120-мм), был разработан в начале 1980-х и поступил на вооружение в 1987 году. Он представляет собой местный вариант американского танка M1 Abrams. Часть парка K1 и K1E1 планируется модернизировать до уровня K1E2. Программу усовершенствования ОБТ предполагается начать через два года.

Танки получат улучшенный основной прицел наводчика, новую вспомогательную силовую установку и систему защиты от избыточного давления [создаваемого ядерным взрывом]. Фактически проект K1E2 можно рассматривать как интеграцию технологий Black Panther со старой машиной.

Источник изображения: topwar.ru

Также заявлено о намерении модернизировать K1 до уровня K1A3 и K1E3. В ходе внесения улучшений предполагается установить новый южнокорейский комплекс активной защиты и систему дистанционно управляемого вооружения [пулеметной установки].

Однако добавление дополнительного оборудования на башне приведет к ослаблению ее конструкции, не говоря уже о проблеме стоимости боевой машины

- полагают западные обозреватели.

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Страны
США
Южная Корея
Продукция
K2
M1 Abrams
Проекты
Ядерный щит
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