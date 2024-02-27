Замглавы ГУР Украины Скибицкий назвал свою версию объёмов производства артиллерийских снарядов российским ВПК

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Российский ВПК в одиночку способен обеспечить ВС России необходимым количеством артиллерийских снарядов, тогда как промышленность всей Европы для ВСУ сделать этого не в состоянии. Об этом заявили в ГУР МО Украины.

Замглавы украинской военной разведки Скибицкий завил, что российская промышленность в прошлом году смогла изготовить 2 млн. артиллерийских снарядов, а в 2024 году планирует выйти на уровень 2,7 млн. снарядов в год. При этом Евросоюз пообещал Украине один миллион снарядов и не смог выполнить обещание, несмотря на задействование промышленности всей Европы. На сегодняшний день ЕС передал Киеву всего 600 тысяч.

РФ смогла изготовить два миллиона боеприпасов за год, а на этот год хочет выйти на 2,7 миллиона. ЕС тем временем обещает Украине один миллион снарядов в год

- заявил представитель ГУР добавив, что Россия также якобы вывезла все снаряды из Белоруссии, оставив белорусскую армию вообще без артиллерийских боеприпасов, к тому же получая снаряды из Северной Кореи.

Не забыл Скибицкий напомнить и о ракетах, которые Россия производит, но якобы "плохого качества", потому что санкции перекрыли поступление западной электроники. По его словам, в России создан некий центр, где занимаются замещением импортных комплектующих.

Они хуже по качеству, не столь совершенны, но позволяют производить оружие

- добавил представитель ГУР.