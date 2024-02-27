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ТАСС

Группа ФТК и "Флай Дрон" будут сотрудничать в технологиях защиты инфраструктуры от БПЛА

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: techcult.ru

В пресс-службе Группы ФТК уточнили, что стороны планируют совместно разрабатывать и реализовывать механизмы поддержки и финансирования проектов в сфере безопасного применения беспилотников, а также способствовать формированию профильного предпринимательского, экспертного и научного сообщества

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Группа ФТК и "Флай Дрон" подписали меморандум о стратегическом партнерстве в области создания технологий защиты критической инфраструктуры от беспилотников, сообщили ТАСС в пресс-службе Группы ФТК.

"Стратегическое партнерство с компанией "Флай Дрон" открывает перед нами новые возможности в развитии комплексного подхода к защите объектов промышленной и критической инфраструктуры. Опыт наших коллег в организации удобного и равноправного доступа к воздушному пространству для операторов БАС (Беспилотные авиационные системы - прим. ТАСС), а также успешного решения задач в сфере аэронавигационного обеспечения, позволит значительно ускорить внедрение передовых решений в области безопасной эксплуатации БАС в нашей стране", - приводят в пресс-службе слова председателя правления Группы ФТК Ивана Поминова.

Там уточнили, что сотрудничество направлено на создание технологий безопасной интеграции беспилотников в единое воздушное пространство Российской Федерации и защиты критической инфраструктуры от противоправного применения дронов. Для этого стороны планируют совместно разрабатывать и реализовывать механизмы поддержки и финансирования проектов в сфере безопасного применения беспилотников, а также способствовать формированию профильного предпринимательского, экспертного и научного сообщества.

"Партнерство с Группой ФТК, лидером в области внедрения и интеграции различных средств защиты, позволит нам охватить новые рыночные ниши, значительно повысить за счет синергии совместной экспертизы уровень защищенности объектов наших клиентов и в итоге предоставлять заинтересованным компаниям оптимальные решения в области безопасности оперативно и под ключ", - отметил в свою очередь гендиректор и основатель компании "Флай Дрон" Никита Данилов.

Компании уделят особое внимание экспертизе и отбору перспективных проектов в сфере обеспечения безопасности полетов пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов в едином воздушном пространстве. Группа ФТК и "Флай Дрон" планируют оказывать поддержку разработке и сопровождении нормативных правовых и технических актов, необходимых для развития рынка беспилотников.

Группа ФТК - российский вертикально интегрированный холдинг, который специализируется на защите объектов промышленной и критической инфраструктуры и является партнером государства по обеспечению технологического суверенитета безопасности критически важных объектов страны. Компании группы работают в 17 регионах РФ. В свою очередь, "Флай Дрон" является резидентом "Сколково", занимается разработкой системы единого окна цифровых сервисов жизненного цикла беспилотных воздушных судов, а также решений, направленных на предотвращение несанкционированного воздействия дронов на любые инфраструктурные объекты. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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