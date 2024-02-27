Дюмин заявил, что защита стратегических объектов от БПЛА приоритетна для Тульской области

Губернатор региона отметил, что нагрузка на силовые структуры в условиях СВО возросла кратно

ТУЛА, 26 февраля. /ТАСС/. Защита стратегических объектов в условиях специальной военной операции от украинских беспилотников приоритетна для всех силовых структур Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона, Герой России Алексей Дюмин.

"Сегодня как никогда важно обеспечить безопасность стратегически важных объектов, на которые враг пытается регулярно воздействовать ударными беспилотными комплексами. Для оперативного выявления угроз, их уничтожения, а в случае воздействия - оперативной ликвидации последствий необходима скоординированная работа всей силовой системы нашего региона", - сказал он.

В Тульской области сосредоточены крупные стратегически важные объекты. "И вопросы, связанные с их защитой, всегда были и остаются в приоритете. Особенно это актуально с учетом новых видов угроз в условиях специальной военной операции", - сказал Дюмин. Он отметил, что нагрузка на силовые структуры в условиях СВО возросла кратно.

Губернатор и глава МЧС России Александр Куренков наградили пожарных и спасателей из Тулы, отличившихся не только при ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций, но и проявивших мужество в специальной военной операции. Дюмин сообщил, что правительство Тульской области постоянно оказывает поддержку пожарно-спасательным подразделениям. "Эта работа будет продолжена на постоянной основе", - сказал губернатор. Он выразил слова благодарности личному составу МЧС России, региональному главку МЧС. "Вы все прекрасно выполняете свой профессиональный долг. Делаете это четко, слаженно, профессионально и порой ценой своей жизни", - сказал Дюмин.

"Решительность и высокий уровень подготовки, который проявляете в борьбе с бедствиями, пожарами и в повседневной работе, отмечены наградами МЧС России и Тульской области. Именно благодаря вашему ежедневному труду каждый человек уверен, что в минуту опасности на помощь ему придут настоящие профессионалы своего дела", - сказал глава МЧС Александр Куренков.