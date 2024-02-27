Подоляк заявил, что в Европе звучит много голосов с призывом сесть за стол переговоров

По словам советника главы офиса президента Украины, необходимо "стереть российскую армию с карты Европы"

МАДРИД, 26 февраля. /ТАСС/. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что в Европе звучит много голосов, призывающих Киев сесть за стол переговоров с Москвой.

Как утверждал политик в интервью испанской газете El Mundo, "Россия не заинтересована в переговорах, потому что условий для мира нет". "В Европе много голосов, призывающих нас сесть за стол переговоров, но я никогда не понимал и не понимаю, почему", - отметил он.

"Справедливо ли, чтобы Украина сопротивлялась в одиночку? Это было бы немного странно, - добавил Подоляк. - Если международное сообщество останется зрителем, то наверняка будет интересно посмотреть на это со стороны, но если Украина падет позже, то европейские страны ничего не смогут сделать, потому что они позволили России победить". При таком сценарии, по версии политика, "любая другая арабская или латиноамериканская страна могла бы сказать, что хочет оккупировать другую территорию".

Он заявил, что Киеву нужны ракеты дальнего действия. "Не 20 или 30 км, а 500 км", - пояснил Подоляк. "Если мы увеличим это количество ракет большой дальности, мы сможем уничтожить всю российскую систему снабжения и уничтожить ее резервы даже в тылу", - утверждал он. Подоляк заявил о необходимости "стереть российскую армию с карты Европы". "Оружие не может оставаться на складах Европы, оно должно быть на поле боя", - считает он.

По его версии, сейчас в украинской армии насчитывается 880 тыс. человек, а на передовой задействованы около 270 тыс. "Конечно, в тылу приходится работать многим людям, но мы должны проанализировать это количество и увеличить число тех, кто участвует в боях", - сказал Подоляк.