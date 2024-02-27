Войти
Военное обозрение

СМИ Польши: Берлин решил задействовать для противоракетной обороны Международную систему мониторинга

210
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы любого государства ставят в приоритет эффективную противовоздушную и противоракетную оборону. Большое внимание созданию надежного «защитного зонта» уделяет и Германия.

Об этом рассуждает в своей статье редактор польского портала Defence 24 Марек Домбровский.

СМИ Польши отмечает, что Берлин решил задействовать для противоракетной обороны Международную систему мониторинга (IMS), функционирующую в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Немецкие специалисты пытаются проверить возможности использования этой системы для отслеживания запусков ракет за рубежом.

IMS включает в себя глобальную сеть датчиков, предназначенных для обнаружения и регистрации событий, указывающих на вероятные ядерные взрывы. Система состоит из 321 станции сейсмического, инфразвукового, гидроакустического и радиационного мониторинга, а также из 16 радионуклидных лабораторий и центра обработки данных, размещенного в австрийской столице – Вене.

Используя данные этого центра, утверждает Домбровский, в Германии разработали специальное программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта. Оно автоматически в режиме реального времени идентифицирует инфразвуковые колебания, возникающие в результате запуска ракеты, а также вычисляет время и место ее старта. Помимо прочего, программа использует базу данных инфразвуковых колебаний для идентификации типов ракет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
29.11.2021
Нависший пилотаж: на Балтике активизировалась воздушная разведка НАТО
11.10.2021
Урал кует Победу
14.01.2020
Ответ готов: НАТО не пугают новые «Искандеры»
13.09.2017
Bейшнория не пройдет
22.08.2017
От "Калашникова" каменного века до ядерной бомбы: как человечество развивало оружие на протяжении истории (Sasapost, Египет)
19.07.2017
Совершенно секретная фортификация
22.03.2017
Россия пишет новые правила кибервойны (BuzzFeed, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 04:18
  • 59668
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.02 02:44
  • 4
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 27.02 02:34
  • 0
Возможен ли прорыв "Линии Суровикина" с допустимыми потерями?
  • 27.02 00:07
  • 424
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.02 18:49
  • 3
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 26.02 18:23
  • 3
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 26.02 17:44
  • 3
МО РФ заявило о подготовке к размещению штаба командования МВО в историческом здании
  • 26.02 17:10
  • 0
Когда Давид побеждает Голиафа
  • 26.02 16:32
  • 2675
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.02 15:20
  • 1
Минобороны Британии вложит $5,8 млрд в разработку и оснащение своих ВС беспилотниками
  • 25.02 22:39
  • 3
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 25.02 12:12
  • 7
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси