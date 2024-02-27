СМИ Польши: Берлин решил задействовать для противоракетной обороны Международную систему мониторинга

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Вооруженные силы любого государства ставят в приоритет эффективную противовоздушную и противоракетную оборону. Большое внимание созданию надежного «защитного зонта» уделяет и Германия.

Об этом рассуждает в своей статье редактор польского портала Defence 24 Марек Домбровский.

СМИ Польши отмечает, что Берлин решил задействовать для противоракетной обороны Международную систему мониторинга (IMS), функционирующую в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Немецкие специалисты пытаются проверить возможности использования этой системы для отслеживания запусков ракет за рубежом.

IMS включает в себя глобальную сеть датчиков, предназначенных для обнаружения и регистрации событий, указывающих на вероятные ядерные взрывы. Система состоит из 321 станции сейсмического, инфразвукового, гидроакустического и радиационного мониторинга, а также из 16 радионуклидных лабораторий и центра обработки данных, размещенного в австрийской столице – Вене.

Используя данные этого центра, утверждает Домбровский, в Германии разработали специальное программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта. Оно автоматически в режиме реального времени идентифицирует инфразвуковые колебания, возникающие в результате запуска ракеты, а также вычисляет время и место ее старта. Помимо прочего, программа использует базу данных инфразвуковых колебаний для идентификации типов ракет.