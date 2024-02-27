Основные заказы пришлись на США и Израиль: европейские промышленники заявляют о трудностях оборонного производства

Источник изображения: topwar.ru

Основные «сливки» с украинского конфликта снимают военно-промышленные комплексы США и Израиля, получающие львиную долю заказов в Европе, которая вынуждена закупать новые боевые системы взамен поставленным ВСУ.

Как пояснили в Ассоциации европейской авиационной и оборонной промышленности (ASD), война на Украине потребляет много матчасти:

С одной стороны, бои ведутся в окопах, как во время Первой мировой войны. С другой стороны, используются новые технологии: беспилотники и искусственный интеллект.

В итоге к высокому спросу на обычные типы вооружений добавляется спрос на высокотехнологичные продукты. Его должна удовлетворять европейская оборонка, которая десятилетиями находилась в своего рода состоянии комы, а теперь должна очнуться как можно скорее.

Как с гордостью заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны Европы потратят на оборону в 2024 году $380 млрд. Однако закупки в основном осуществляются за пределами ЕС.

Почти 80 процентов военных расходов за последние два года пришлось на американские фирмы и Израиль. Увеличение военных бюджетов в основном не пошло на пользу европейской промышленности

- считают в ASD.

Общеевропейский денежный фонд, компенсирующий поставки для нужд ВСУ, стал яблоком раздора между различными странами ЕС, что затрудняет распределение финансов. Франция требует, чтобы выделяемые из него средства тратились на покупку вооружений в Европе. Германия оспаривает размер причитающейся ей доли.

Источник изображения: topwar.ru

Всё это [согласование] требует времени, а время – важный фактор на войне. У Украины его нет

- указывается в немецком издании Tagesschau.

Как поясняют в ASD, предприятиям тоже нужно время. Например, для новых заводов требуются разрешения, компании должны нанимать людей и закупать материалы, и для этого им нужно, прежде всего, одно: надежность заказов.

У оборонной промышленности есть только один заказчик, это государственная власть. Если ЕС не закажет, ничего не будет произведено. Несмотря на содержательные выступления на конференциях и встречах министров, модернизация не так проста. Никто не знает, как долго продлится война на Украине и сколько вооружений лучше всего сейчас заказывать

- поясняют в ASD.

При этом каждая страна в ЕС имеет свои национальные интересы. Восточноевропейские государства, находящиеся вблизи Украины, стремятся как можно скорее заполнить арсеналы. Южная Европа, располагаясь подальше от конфликта, не проявляет особого беспокойства. Каждая страна разрабатывает свои проекты вооружений, поддерживает свои собственные фирмы.