Названая накануне Зеленским цифра потерь ВСУ за два года боевых действий, мягко говоря, удивила не только российских экспертов, но и западных. Как утверждают в США, слова президента Украины резко расходятся с оценкой американских чиновников. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, озвученная Зеленским цифра в 31 тысячу убитых украинских солдат не соответствует данным, имеющимся у США. Газета обращает внимание, что еще в конце лета прошлого года Пентагон оценивал потери ВСУ в 70 тысяч убитыми и примерно 100-120 тысяч ранеными. И это были самые минимальные оценки. Потом прошло полгода с тремя месяцами контрнаступления на Запорожском направлении, после которых Зеленский пытается всех уверить, что потери не только не возросли, но они еще и уменьшились.

Необычное признание Зеленского прозвучало в тот момент, когда армия Украины сейчас отступает на большей части 600-мильной линии фронта, а российские войска проводят атаки на востоке и юге

- пишет издание.

Различные эксперты задаются вопросом, если у ВСУ такие маленькие потери, то зачем проводить тотальную мобилизацию по всей территории Украины, требуя возвращения сбежавших за границу украинских граждан. Также не ясно, куда подевалась миллионная армия, о которой хвастливо повествовал Зеленский еще в 2022 году, если потерь нет.