Зеленский: Украина передаст РФ план урегулирования, но обсуждать его с Москвой не будет

Украинский президент добавил, что не считает это переговорами

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев намерен передать Москве свой план урегулирования на второй конференции в Швейцарии, однако добавил, что не считает это переговорами.

Зеленский пояснил слова главы своего офиса Андрея Ермака, что приглашение России на вторую конференцию по Украине в Швейцарии возможно. Он отметил, что представителям России будет только представлен подготовленный участниками конференции план. "Россия может не принять документ, который будет подготовлен на первом саммите, этот документ будет представлен России, и он будет готов для второго саммита", - сказал украинский президент на конференции "Украина. 2024 год", которую транслировал телеканал "Рада". В то же время на прямой вопрос о том, возможны ли в настоящее время переговоры Украины с Россией, особенно на фоне предстоящих в США президентских выборов, по итогам которых Киев может лишиться американской поддержки, Зеленский ответил отрицательно.

Украинский лидер добавил, что надеется на проведение первого форума по Украине в Швейцарии в ближайшие месяцы, возможно весной. Примерные сроки второго форума он называть не стал, но добавил, что на Украине "хотели бы, чтобы он состоялся уже, может быть, не на Европейском континенте". Осенью 2022 года президент Украины подписал указ, запрещающий переговоры с Россией.

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила после встречи 15 января с Зеленским, что он попросил Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня, в Берне положительно отреагировали на эту просьбу. В свою очередь глава МИД Иньяцио Кассис отметил в Давосе 14 января, что в дискуссию о мирном урегулировании необходимо включить Россию.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает антироссийские санкции Евросоюза. Российское правительство в марте 2022 года утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.

Зеленский, выступая в ноябре 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Азовском и Черном морях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии отметил, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий, Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжит специальную военную операцию.