В МО Франции намерены активно внедрять ИИ, в том числе в оружие для Киева

По словам главы ведомства Себастьена Лекорню, использование ИИ поможет освободить некоторых французских военнослужащих от "выполнения вспомогательной работы с тем, чтобы они сосредоточились на решении военных задач"

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство вооруженных сил Франции намерено активно использовать инструменты искусственного интеллекта (ИИ), в том числе внедрять их в те типы вооружения, которые Париж поставляет Киеву. Об этом заявил глава оборонного ведомства республики Себастьен Лекорню в интервью газете Midi Libre.

"Идея заключается в том, чтобы использовать искусственный интеллект в управлении штабами, в военном планировании, а также для экономии средств, - сказал министр. - Эти технологии могут пригодиться и на поле боя: на фрегатах и на истребителях Rafale. Например, на гаубицах Caesar, которые мы поставляем на Украину, искусственный интеллект поможет лучше наводиться на цель, что позволит сэкономить боеприпасы".

По его словам, использование ИИ поможет ведомству, в котором работают 260 тыс. человек, освободить некоторых французских военнослужащих от "выполнения вспомогательной работы с тем, чтобы они сосредоточились на решении военных задач".

Ранее Лекорню сообщил, что Франция намерена поставить Украине 78 самоходных гаубиц Caesar до конца 2024 года.