Войти
ТАСС

NYT: Украина требовала от ВСУ победного плана, не говоря, сколько выделит ресурсов

398
0
0
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие.
Источник изображения: © GENYA SAVILOV

По словам генерала Виктора Назарова, такое положение дел вызвало беспокойство среди украинских военных

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Киевские власти в 2023 году требовали от Вооруженных сил Украины (ВСУ) "дорожной карты к победе", при этом политическое руководство не говорило, сколько личного состава, резервов и боеприпасов будет у украинских войск для реализации подобных планов. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на генерала Виктора Назарова - советника бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

По его сведениям, такое положение дел вызвало беспокойство среди украинских военных. "Это та вещь, которую, к сожалению, наше политическое руководство не поняло или не захотело понимать, когда у него потребовали стратегических планов от военных без стратегических резервов и ресурсов", - приводит издание слова Назарова.

Украинская армия с 4 июня 2023 года предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление не достигло результатов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
26.02.2024
Орбан заявил, что Россия сохранит военное превосходство над Украиной
26.02.2024
В Турции рассказали о важной роли России на мировой арене (dikGAZETE, Турция)
09.08.2023
Названо условие, при котором конфликт на Украине будет завершен
28.11.2022
"Россия отомстит за Украину". Турки одобрили уход Москвы из Тель-Тамра
30.05.2022
Экс-премьер Японии: Зеленского можно было попытаться заставить выполнить условия президента России
01.03.2022
Onet: Путин блефует с ядерным оружием
16.06.2020
В МИД объяснили, зачем Украине предоставили статус партнера НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 13:34
  • 419
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.02 13:11
  • 59651
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.02 22:39
  • 3
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 25.02 12:12
  • 7
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 24.02 18:03
  • 2
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 23.02 22:18
  • 3
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО