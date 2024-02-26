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ТАСС

Глава Евросовета сообщил, что ЕС выделил Украине более €130 млрд с 24 февраля 2022 года

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Денежные купюры: евро
Денежные купюры: евро.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Кутузов

Замминистра экономики Украины Алексей Соболев ранее информировал, что Киев в 2024 году планирует получить €18 млрд в рамках новой четырехлетней программы поддержки на €50 млрд

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Евросоюз предоставил более €130 млрд в рамках программ помощи Украине с 24 февраля 2022 года. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы [с 24 февраля 2022 года] предоставили €82 млрд или €83 млрд для поддержки Украины. Еще €50 млрд входят в дополнительный пакет макрофинансовой помощи", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Ранее заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев информировал, что Киев в 2024 году планирует получить €18 млрд в рамках новой четырехлетней программы поддержки на €50 млрд, которую 1 февраля одобрили на саммите Евросоюза. По его словам, Украина предоставит Евросоюзу план экономических реформ на четыре года, выполнение которого каждый квартал будет проверять в том числе и Еврокомиссия. В то же время специально созданный аудиторский совет будет контролировать, как именно власти Украины распоряжаются полученными деньгами.

1 февраля на саммите в Брюсселе лидеры 27 стран ЕС приняли решение выделить из бюджета сообщества на финансовую поддержку Украины €50 млрд в течение четырех лет. При этом они согласились с венгерским предложением и установили механизм контроля за расходованием денег. Через год ЕС вернется к обсуждению этого вопроса, а через два года пересмотрит объем финансовой помощи Украине в свете подготовки своего нового бюджета. В то же время ни одна из стран, включая Венгрию, не будет обладать правом вето при дальнейших дискуссиях на эту тему.

Из нового пакета помощи €17 млрд Украина должна получить безвозмездно, а €33 млрд - в кредит. Как отмечали в Минэкономики Украины, €39 млрд помощи ЕС направят в украинский госбюджет для "усиления макрофинансовой стабильности", €8 млрд - на покрытие рисков инвесторов посредством специального инвестиционного инструмента, еще €3 млрд потратят на программу технической поддержки. В ведомстве также отметили, что Киев рассчитывает в марте получить первый транш помощи ЕС в размере €4,5 млрд. Как отметил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, условием получения этих средств указаны пять маяков, которые фактически уже выполнены. При этом условия получения второго транша будут жестче, чем для перечисления первого, считает он.

В Киеве неоднократно отмечали, что без финансовой поддержки западных союзников страну ждет экономический кризис. На текущий год на Украине запланирован дефицит бюджета $43,9 млрд. Большую его часть власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников. 

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Кредитование
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Венгрия
Украина
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Евросоюз
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