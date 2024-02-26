"Лучшее решение для Киева". В США подвели итоги украинского конфликта (Responsible Statecraft, США)

Эксперты Института Квинси: переговоры являются лучшим решением для Украины

Издание Responsible Statecraft подвело итоги украинского конфликта в цифрах. И статистические данные отнюдь не в пользу Киева. По мнению экспертов, Россия превосходит Украину по ряду показателей и сейчас лучшее решение для Киева — переговоры.

Миллионы расстрелянных снарядов, миллиарды потраченных долларов, сотни тысяч жертв и беженцев — и конца этому не видно.

Два года назад, 24 февраля 2022 года, мир наблюдал, как российские танки выкатываются к окраинам Киева, а по украинской столице бьют ракеты.

Наперекор первоначальным прогнозам Киев так и не пал, но конфликт до сих пор продолжается. Линия фронта прошла через юго-восток страны, причем основная борьба сосредоточилась за русскоязычный Донбасс и портовые города Черноморья.

Президент России Владимир Путин официально признал занятые Россией территории Донецкой и Луганской народных республик, после чего ввел войска и провозгласил “специальную военную операцию” по “демилитаризации” и “денацификации” Украины. Однако его цели варьировались от экзистенциальных (чтобы вся Украина оказалась под российским влиянием) до стратегических (претензии лишь на русскоязычные территории востока и юга страны).

В последнем Россия преуспела больше всего. Однако после двух зим жестоких боев по состоянию на конец 2023 года Россия контролирует лишь 18% территории Украины по сравнению с 7% накануне конфликта и 27% в течение нескольких недель после ввода войск (Россия контролирует 75% территории Херсонской области и 62,5% Запорожской области, согласно заявлениям губернаторов этих областей — Прим. ИноСМИ).

Тем временем Запад открыл казну — и даже опустошил ее, как утверждают некоторые — чтобы помочь правительству Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским защититься от Москвы.

Несмотря на это, вооруженные силы Украины полностью истощены, поскольку им противостоит гораздо более обеспеченная ресурсами и густонаселенная Россия. Хотя ВСУ воспользовались тактическими ошибками России в первый год, их широко разрекламированное контрнаступление 2023 года провалилось, так и не обеспечив импульс, необходимый, чтобы полностью освободить занятые противником территории и позволить Киеву диктовать условия.

Во всяком случае, как отмечают эксперты Института Квинси Анатоль Ливен и Джордж Биб в своем новом обзоре, “у Киева сейчас мало реалистичных перспектив для дальнейших территориальных завоеваний на поле боя, и существует значительный риск, что Украина исчерпает живую силу и боеприпасы и станет уязвимой для сокрушительной российской контратаки”.

Единственное и лучшее решение, по их словам, — это усадить все стороны за стол переговоров, пока Украина не уничтожена целиком.

Риторика конфликта — как начинались боевые действия, как развивались и к чему пришли сегодня — хорошо известна. Во вторую годовщину полномасштабной российской спецоперации мы подумали, что будет поучительно взглянуть на цифры (оружие, помощь, опросы общественного мнения, демографические сдвиги и так далее), в которых отразилась цена и контуры конфликта за последние 24 месяца.

Потраченные деньги

В общей сложности на военные нужды Украины Конгресс США выделил 113 миллиардов долларов. Подавляющая часть этих средств пошла непосредственно на защиту Украины (45,2 миллиарда долларов в виде прямой военной помощи) и поддержание работоспособности ее правительства и общества (46 миллиардов долларов в виде экономической и гуманитарной помощи). Остальные средства пошли на перевооружение союзников (4,7 миллиарда долларов) и расширение военных операций США в Европе (15,2 миллиарда долларов).

После двух лет боевых действий это финансирование иссякло. Администрация Байдена, некогда поставлявшая по две-три новых партии оружия каждый месяц, не отправляла Украине вооружений с 27 декабря 2023 года. Поскольку Конгресс никак не выделит дополнительные 60 миллиардов долларов на финансирование Украины, аналитики все больше склоняются к тому, что в дальнейшем помощь иссякнет совсем.

Оружие

С начала российской спецоперации Пентагон отправил Украине минимум 3 097 000 артиллерийских снарядов. Бóльшая часть из них (порядка 2 000 000) пришлась на снаряды калибра 155 мм — стандартного для вооруженных сил США и их союзников по НАТО. Для понимания: это порядка 95 000 тонн одних только 155-мм боеприпасов.

Но даже нарастив военное производство, США по-прежнему выпускают лишь порядка 340 000 155-мм снарядов в год, а это означает, что Украина расстреливает снаряды втрое быстрее, чем США успевают их поставлять.

Вашингтон также передал Киеву 76 танков, включая 31 “Абрамс” (Abrams) и 45 советских Т-72Б. Всего Украина получила 3 631 единиц американской техники различных типов: от боевых машин пехоты до бронетранспортеров и санитарных грузовиков.

Кроме того, Украина получила 39 американских ракетных установок HIMARS — эти системы залпового огня прославились своей эффективностью на поле боя. Что же касается стрелкового оружия, то за последние два года США отправили минимум 400 миллионов гранат и пуль.

Потери сторон

По данным ООН, в результате боевых действий погибло по меньшей мере 10 378 мирных жителей и еще 19 632 получили ранения. Минимум три четверти жертв приходятся на районы, подконтрольные украинскому правительству, что говорит о том, что основное бремя ответственности лежит на Москве (Россия наносит удары только по военной инфраструктуре Украины, по гражданским объектам бьют украинские вооруженные силы и националисты, о чем неоднократно заявлял представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков — Прим. ИноСМИ)

Что же касается военных потерь, то достоверные данные по-прежнему труднодоступны. Ни Россия, ни Украина не отчитываются о потерях в подробной и публичной форме.

По оценкам США по состоянию на август 2023 года, 70 000 украинских солдат погибли и еще от 100 000 до 120 000 получили ранения, в результате чего общее число жертв превысило 170 000. Россия, со своей стороны, заявила в ноябре, что ВСУ потеряли убитыми и ранеными 383 000 солдат.

<…>

Население Украины

По оценкам ООН, население Украины, в 2021 году составлявшее 43,5 миллиона человек, в 2022 году, когда на востоке страны вспыхнули боевые действия, сократилось до 39,7 миллиона. Эта тенденция продолжилась и в 2023 году, когда население упало до 36,7 миллиона человек — самого низкого уровня с момента обретения независимости в 1990 году.

По состоянию на январь 6,3 миллиона украинцев бежали за границу, а еще 3,7 миллиона стали перемещенными лицами внутри страны. Однако по мере того, как линия фронта стабилизировалась, население Украины снова начало медленно расти, достигнув 37,9 миллиона человек в начале 2024 года. Между тем, по оценкам демографа Елены Либановой, лишь 28 миллионов из них живут на территориях, подконтрольных украинскому правительству.

Опросы в США

Два опубликованных на прошлой неделе новых опроса иллюстрируют меняющееся отношение американцев к конфликту на Украине и роли США.

Во-первых, опубликованный 16 февраля опрос Центра Пью показал, что подавляющее большинство американцев (74%) считают конфликт между Россией и Украиной важным, причем 30% из них считают его “в некоторой степени важным”, а 43% “очень важным” для интересов США. Во-вторых, еще одно исследование статистического бюро Harris Poll иИнститута Квинси показало, что американцы в целом поддерживают его прекращение путем переговоров под руководством США.

За последние несколько месяцев Вашингтон в основном сосредоточился на помощи Украине — в частности на том, одобрит ли Конгресс запрос президента Байдена почти на 60 миллиардов долларов на борьбу Киева с Россией.

По данным Центра Пью, в марте 2022 года 74% американцев считали помощь США “соразмерной” или даже “недостаточной”. В декабре 2023 года такого мнения придерживались лишь 47% американцев. Крупнейший сдвиг произошел среди республиканцев: в марте 2022 года 49% считали, что США делают “слишком мало”, — против всего 13% в декабре 2023.

Между тем, в августе 2022 года Институт Гэллапа выяснил, что 74% американцев считают помощь Украине “соразмерной” (36%) или “недостаточной” (38%). В последнем исследовании Гэллапа по этому вопросу в октябре 2023 года эти цифры несколько снизились: лишь 58% сочли помощь США “соразмерной” (33%) или “недостаточной” (25%).

Мирные саммиты

Было несколько попыток собрать противников вместе, чтобы наметить контуры переговоров о прекращении огня. Вскоре после начала боевых действий Россия и Украина провели пять раундов переговоров в Белоруссии и Турции, но в итоге они провалились из-за обвинений в адрес России в военных преступлениях и давления Запада на Киев, чтобы тот не прекращал сопротивления.

С тех пор противники напрямую обсуждали лишь второстепенные вопросы, таких как черноморское судоходство и обмен пленными. Тем временем Украина разработала “мирный план из десяти пунктов”, который лег в основу пяти международных саммитов. Они состоялись в Копенгагене в июне 2023 года, в Джидде (Саудовская Аравия) в августе 2023, на Мальте в октябре 2023, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в декабре 2023 и швейцарском Давосе в январе этого года — все пять без участия России.

Конгресс

С начала боевых действий Конгресс принял четыре пакета помощи Украине на общую сумму 113 миллиардов долларов. Хотя все четыре пакета разнились по содержанию, а помощь Украине иногда сочеталась с другими расходами, с точки зрения дальнейшей поддержки Киева тенденции в Конгрессе аналогичны тем, что отражены в опросах общественного мнения, — особенно среди республиканцев.

В мае 2022 года Конгресс одобрил Украине пакет помощи в размере 39,34 миллиарда долларов. При этом голоса в Палате представителей распределились 368–57, а в Сенате — 86–11. В сентябре 2023 года Палата представителей приняла Закон о дополнительных ассигнованиях на помощь Украине, предоставивший Киеву всего 300 миллионов долларов военной помощи, уже 311 голосами против 117, при этом большинство республиканцев выступили против.

12 февраля этого года Сенат 70 голосами против 29 проголосовал за дополнительный законопроект по национальной безопасности, который предоставит Киеву порядка 60 миллиардов долларов помощи наряду со средствами для Израиля и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе. Голосование в Палате представителей законопроект еще не прошел.

Статья написана при участии Бена Армбрустера, Блеза Мэлли, Коннора Эколза и Келли Влахос