ТАС: Запад благословил Марка Рютте на пост главы НАТО

Марк Рютте сделает НАТО "спящим" блоком, пишет ТАС. По сравнению с агрессивной риторикой его соперниц Каи Каллас и Христии Фриланд это не самый худший вариант для мира. Бывшего голландского премьер-министра уже одобрили в Вашингтоне.

Похоже, что следующим генеральным секретарем НАТО станет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Mark Rutte) — типичный голландец: рослый, бережливый и невозмутимый (хотя по-своему и скандальный). Судя по всему, Рютте заручился поддержкой Джо Байдена, а в подковерных интригах натовской бюрократии все решает молчаливое одобрение гегемона и главного транжиры альянса (не говоря уже об активной поддержке). Представьте себе исполнительный комитет, где некое лицо тратит на организацию больше, чем все остальные члены совета вместе взятые, и вы поймете, как это бывает.

Рютте — любопытный персонаж, эдакий голландец XIX века, вышедший из северного горнила янки. Вспомнить тех же Вандербильтов (семья американских миллионеров, известная тем, что растратила все свое состояние. — Прим. ИноСМИ). Его противники чаще всего упрекают Нидерланды за недостаточные военные расходы. В 2014 году Гаага потратила на оборону 1,15% своего ВВП. Однако к 2023 году этот показатель вырос аж до 1,7%. Но больше всего Рютте известен (печально известен, как сказали бы некоторые) упорством, с которым он противился объединению европейских расходов во время экономического кризиса в Греции. Рютте — ярый сторонник жесткой экономии и адепт протестантской бережливости и самодостаточности (опять же, сложно было ожидать чего-то иного). Дэвид Кэмерон даже назвал его “будущим европейского консерватизма”. Он колесит по столице на велосипеде. Близок президенту Франции Эммануэлю Макрону и ведет большую игру с прицелом на европейскую автономию. Но в геополитике разбирается лучше американских коллег и справедливо открещивается от мнимой угрозы, что по голландским лугам прокатятся русские танки.

Его главной противницей в борьбе за пост генерального секретаря стала премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas), известная подстрекательница и дочь Сийма Калласа (Siim Kallas) из бывшей коммунистической аристократии Прибалтики. Эстония тратит на оборону более 3% своего ВВП, и прибалты всячески это подчеркивают. В этом есть своя логика. Западная Европа мечтает переложить бремя собственной безопасности на США, а Восточная — втравить США поглубже в свои этнические войны. При этом за кадром осталось то, что ВВП Эстонии составляет всего 39 миллиардов долларов против одного триллиона долларов у Нидерландов.

Маловероятно, что один лишь приход Рютте принесет с собой радикальный сдвиг в военных расходах Западной Европы. Впрочем, нынешними договоренностями они и не предусмотрены. Пока Западную Европу охраняют американские военные и бронетехника на востоке, европейцы не видят нужды раскошеливаться. Порыв президента Трампа вывести войска из Германии был верен, но он сам подорвал конечную цель: пообещав разместить их в Польше, он лишил Германию и Нидерланды стимула тратить больше.

Рютте эту разницу явно понимает — разобрался же он, чем отличаются южане от северян с точки зрения бюджетных трат. Опять же, сама структура организации (будь то ЕС или НАТО) исключает взаимовыгодный компромисс из-за культурных различий в расходах, интересах и восприятии угроз. Единственный способ изменить это во благо Соединенных Штатов — создать некий принципиально новый механизм безопасности. Назовем его “спящей” — нет, лучше “дремлющей” — НАТО. Американская бронетехника и пехота в Европе квартировать не будут, сам континент и морские пути к нему будет прикрывать лишь ядерный зонтик и корабли ВМС США, а остальное бремя безопасности взвалят на свои широкие плечи богатые западные европейцы. Впрочем, это отдельный разговор.

Реальность такова, что если эта новость правдива, то президент Байден, даже несмотря на свой слабеющий ум, сделал интересную ставку — молча поддержал старую Европу против бывшего коммунистического Востока. Это демонстрация силы и сигнал Востоку охолонуть. Генсек НАТО вроде все той же Каи Каллас или, что еще хуже, канадской Христии Фриланд (Chrystia Freeland) неизбежно приведет нас к еще большей конфронтации с Россией. Их апокалиптическая риторика возмутительно упрощенческая и черно-белая. Это как если бы президентом США стала Хиллари Клинтон.

Рютте, конечно, будет рассуждать о большой игре, но в итоге его девизом станет Ad stabilitatem (к стабильности). Он инстинктивно повторяет подход голландских банкиров времен Медичи или утрехтских гильдий эпохи Возрождения: превыше всего бережливость и прибыль, а также социальная стабильность и равновесие. Как ни странно, это весьма консервативный выбор. Мы могли бы сделать гораздо худший.