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В 2024 году вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы займутся подготовкой нового контрнаступления на российские позиции. Такое заявление в интервью американскому телеканалу Fox News сделал президент Украины Владимир Зеленский.

По утверждению главы киевского режима, сейчас главная задача – успешная оборона. Но ВСУ не планируют отказываться от продвижения в сторону Черного моря. Зеленский амбициозно пообещал некие «сюрпризы» российским войскам.

Конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Конечно, я не говорю, что мы будем просто стоять. Это зависит от многих вещей

- заявил глава киевского режима.

Впрочем, контрнаступление ВСУ в 2024 году Зеленский анонсировал американской прессе на фоне явных неудач украинской армии на фронте. Сейчас украинские формирования отступают на Авдеевском направлении, сталкиваются с успешным продвижением ВС РФ на Артемовском, Марьинском, Запорожском, Южно-Донецком, Купянском направлениях. У ВСУ наблюдаются очевидные проблемы с удержанием позиций из-за дефицита и снарядов, и личного состава.

Какими силами планирует Зеленский осуществлять наступление, не очень понятно. Ранее украинские военные жаловались на огромный некомплект личного состава в воюющих подразделениях. Невозможно проводить даже ротацию, поскольку в некоторых ротах укомплектованы по 50 процентов должностей, а иногда и по 10 процентов. Однако украинскому лидеру реальная обстановка на фронте никогда не мешала делать амбициозные заявления, только бы Запад продолжал поставки вооружений, боеприпасов и главное – денег.