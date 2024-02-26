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Интерфакс-АВН

13-й пакет санкций ЕС в отношении РФ включает более 70 наименований товаров и технологий

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Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Брюссель. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Утвержденный Советом ЕС 13-й пакет санкций против РФ предусматривает ограничения на торговлю товарами и технологиями с Россией, перечень которых включает более 70 наименований.

Этот перечень является приложением к регламенту Совета ЕС, он опубликован в пятницу в "Официальном журнале" Европейского союза.

В этом документе, в частности, числятся полупроводниковые приборы разных типов, электронные интегральные схемы, производственное и испытательное оборудование, включая машины и аппараты, печатные схемы, пульты, панели, консоли, аппаратура с числовым программным управлением.

Отдельный раздел предусматривает запрет на продажу фотокамер, датчиков и оптических компонентов. Туда же включены телескопические прицелы, перископы, телескопы, термометры и пирометры, термостаты.

Ограничительные меры распространяются на ряд предметов электромагнитного оборудования. В их число входят двигатели постоянного тока и генераторы постоянного тока, трансформаторы, несколько разновидностей конденсаторов, резисторов, реле и др.

В санкционном перечне - станки для обработки любых материалов, строительные инструменты и машины, сопутствующие товары.

Есть раздел, посвященный "энергетическим материалам и прекурсорам".

В него включены: перхлораты, броматы и перброматы, йодаты, периодаты, целлюлозные материалы.

Санкции распространены на электронные устройства и модули. Речь, в частности, о блоках для вычислительных машин, машин для приема, преобразования и передачи или регенерации голоса, изображений или других данных, прочей аппаратуре для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая устройства для связи в проводных или беспроводных сетях, о телефонах для сетей сотовой связи или для других беспроводных сетей, радионавигационной аппаратуре, приборах и устройствах для авиационной или космической навигации.

В приложении к санкционному регламенту ЕС числятся химические вещества, металлы, сплавы, композиты и другие современные материалы.

Ограничительные меры распространяются на детали и узлы машин.

Так, в списке указаны несколько видов подшипников.

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Страны
Россия
Проекты
Евросоюз
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